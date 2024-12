Justin Bijlow heeft duidelijke boodschap na nederlaag Feyenoord bij PSV

Justin Bijlow gaat ervan uit dat hij de eerste doelman van Feyenoord is. Dat zei de 26-jarige Rotterdammer na afloop van het uitduel met PSV (3-1 nederlaag) tijdens het persmoment in het Philips Stadion, waarbij Voetbalzone aanwezig was.

De achtvoudig international van het Nederlands elftal keerde dinsdagavond terug onder de lat bij Feyenoord. In het bekerduel met MVV Maastricht (1-2 winst) wist Bijlow direct uit te blinken.

Tijdens de topper tegen PSV kon Bijlow een nederlaag niet voorkomen. “Ik denk dat teleurstelling vandaag meer overheerst dan de blijdschap dat ik weer speel. Ik wil hier gewoon winnen, maar na zo'n eerste helft gaat dat niet lukken. We werden volledig overlopen.”

Bijlow zag meerdere dingen misgaan bij Feyenoord. “Ik denk dat de intensiteit van de duels niet goed was en het aanlopen van de pressing, maar ook in het vrijlopen. We konden elkaar in de eerste helft niet vinden. In de tweede helft gaat dat wat gemakkelijker.”

Bijlow is van mening dat Feyenoord de aansluitingstreffer had moeten maken. “Als je dan de 2-1 maakt, heb je een open wedstrijd. Nu maken zij de 3-0 en dan is het wel een beetje gespeeld. Het is een beetje een verloren wedstrijd en ik denk dat het vooral te maken heeft met de eerste helft.”

De doelman wilde het aanvankelijk niet te veel hebben over zijn eigen positie in de selectie van Feyenoord. Tijdens het slot van de persconferentie liet Bijlow alsnog iets los. “Ik weet niet of je het aan de trainer hebt gevraagd, maar ik ga er wel vanuit dat, als je vandaag mag spelen, je dan de nummer één bent. Zolang ik tussen de palen sta, maakt het mij niet uit of het wordt uitgesproken door de trainer.”

Feyenoord sluit 2024 af als nummer vier van de Eredivisie. De achterstand op koploper PSV bedraagt tien punten. Ajax heeft vier punten meer verzameld dan de Rotterdamse aartsrivaal, terwijl het gat met FC Utrecht slechts één punt bedraagt.