Julian Rijkhoff weet niet te imponeren tijdens eerste wedstrijd voor Jong Ajax

Jong Ajax heeft maandagavond met een sterk elftal gewonnen van Jong FC Utrecht. Trainer Dave Vos had de beschikking over de nodige Ajax 1-spelers en daarnaast maakte Julian Rijkhoff zijn debuut namens de Amsterdamse beloften. De spits kon amper potten breken, maar zag zijn ploeg wel zegevieren: 0-1. Tegelijkertijd liet Roda JC na om af te rekenen met Jong AZ. De promotiekandidaat uit Kerkrade wist nauwelijks grote kansen te creëren en ging onderuit: 1-0.

Jong FC Utrecht - Jong Ajax 0-1

Jong Ajax begon met een ijzersterke basiself aan het duel met Jong Utrecht. Naast Rijkhoff verschenen onder meer Gerónimo Rulli, Anton Gaaei, Ahmetcan Kaplan, Ar'Jany Martha, Silvano Vos en Kian Fitz-Jim aan de aftrap.

Ondanks de sterke startopstelling waren de Amsterdamse beloften niet vele malen sterker dan de leeftijdsgenoten uit Utrecht. In de eerste helft waren er kansen over en weer, maar de ban werd lange tijd niet gebroken. Tien minuten voor de theepauze gebeurde dat alsnog. Na een fraaie panna van Martha gaf de linksback de bal af aan David Kalokoh. De aanvaller behield het overzicht en bereikte Jaydon Banel, die knap afrondde: 0-1.

In het tweede bedrijf waren de kansen schaarser dan voor de rust. Utrecht werd nog gevaarlijk via een schot vanaf de rand van de zestien, maar Rulli wist deze poging zonder al te veel moeite te keren. Voor Rijkhoff zat het duel er na 73 minuten en 0 doelpogingen op. De aanvaller kende zo een weinig imponerend debuut, maar zag zijn ploeg wel de overwinning over de streep trekken.

Sivert Mannsverk was een van de invallers aan de kant van Jong Ajax. De middenvelder kwam tot slechts één duel namens de hoofdmacht van de Amsterdammers en raakte daarna zwaar geblesseerd. Tegen Jong Utrecht maakte Mannsverk zijn eerste minuten sinds september 2023.

Jong AZ - Roda JC 1-0

Roda JC heeft maandag een passend vervolg gegeven aan de wisselvallige reeks waar de ploeg mee bezig was. De club uit Kerkrade had een overwinning nodig om plek twee in de Keuken Kampioen Divisie weer over te nemen van ADO Den Haag, maar wist niet af te rekenen met Jong AZ.

Roda had gedurende het gehele duel een licht overwicht, maar wist de Alkmaarse doelman Zegen Kiyani slechts zelden te testen. Jong AZ deed het tegenovergestelde en werd na 25 minuten spelen wél gevaarlijk.

Tom Kerssens snoepte de bal vlak bij het strafschopgebied van Roda af van Joey Muller, waardoor de aanvallende middenvelder een vrije doorgang had richting het doel van Calvin Raatsie. Kerssens rondde beheerst af: 1-0. De beste kans op een gelijkmaker volgde snel na de rust, toen Enrique Peña Zauner vanaf de rand van het zestienmetergebied over schoot. Uiteindelijk kwam Roda niet meer langszij en hield Jong AZ de drie punten in Alkmaar.

Peña Zauner zou daarnaast het einde van het duel niet halen, aangezien de aanvaller het veld vlak voor tijd moest verlaten na een tweede gele kaart. Ook Jong AZ-keeper Kiyani haalde het eindsignaal niet. De doelman moest geblesseerd het veld verlaten en aangezien de Alkmaarders niet meer mochten wisselen, ging doelpuntenmaker Kerssens tussen de palen staan. De gelegenheidsdoelman kreeg geen treffers tegen.

