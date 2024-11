Atlético Madrid heeft zondag zijn vierde overwinning op rij geboekt over alle competities. De ploeg van trainer Diego Simeone won na een weinig verheffende wedstrijd met 0-1 van RCD Mallorca, dankzij een treffer van Julián Álvarez. Los Colchoneros klimmen naar plek drie, al hebben zij wel een duel meer gespeeld dan de ploegen die om ze heen staan: Real Madrid en Villarreal. Mallorca staat achtste.

Bijzonderheden:

Voor rust gebeurde er vrijwel niets. Atlético wist in de eerste helft slechts één balaanraking in de vijandelijke zestien te registreren. Omdat Mallorca ook amper iets wist te creëren, was 0-0 een logische ruststand.

In de tweede helft kwamen de kansen wel. Een diepe pass van achteruit werd totaal verkeerd ingeschat door Mallorca-verdediger Pablo Maffeo, waardoor Giuliano Simeone zomaar kon doorlopen. De Argentijn behield het overzicht en legde af op landgenoot Álvarez, die binnenschoof: 0-1.

Dat het vlak daarna niet ook 0-2 werd, lag volledig aan Rodrigo Riquelme. De Spanjaard had moeten afleggen op Ángel Correa, maar besloot voor eigen succes te gaan en stuitte op Mallorca-goalie Dominik Greif.

Het leek een dure misser te worden, toen invaller Abdon Prats vertrok uit de rug van de Madrileense verdediging en een vrije schietkans kreeg. Jan Oblak kwam echter uitstekend zijn doel uit, maakte de hoek klein en redde Atlético. De zege kwam nadien niet meer serieus in gevaar.