Julián Álvarez behoedt Atlético Madrid laat voor blamage in de Copa del Rey

Atlético Madrid is er na een zeer moeizame wedstrijd tegen amateurploeg UE Vic in geslaagd de tweede ronde van de Copa del Rey te bereiken. De ploeg van trainer Diego Simeone opende pas in minuut 79 de score tegen de ploeg die uitkomt in de hoogste regionale, Catalaanse divisie. Julián Álvarez was met een dubbelslag van grote waarde: 0-2.

Bij Atlético begonnen de grootste namen op de bank, maar met onder meer Conor Gallagher, Ángel Correa, Alexander Sørloth, Rodrigo Riquelme, Nahuel Molina en Axel Witsel stond er genoeg routine op het veld in Estadio Hipòlit Planàs, dat plaats biedt aan zo'n 4.000 toeschouwers.

De eerste mogelijkheid voor Atleti kwam op naam van Gallagher, die Vic-goalie Agustín Mora knap zag redden. Aan de andere kant moest bekerdoelman Atlético's bekerdoelman Juan Musso ingrijpen om een inzet van Dídac Serra te keren.

Atleti had opvallend veel moeite om Vic de wil op te leggen, al kwam Witsel met een kopbal, die over ging, wel dicht bij de voorsprong. Ook Sørloth en Riquelme probeerden het tevergeefs.

Vlak na rust kwam Atleti goed weg toen Martí Riera Camps teleurstellend over schoot. De hoofdstedelingen voerden de druk op, maar Mora bleek lange tijd onpasseerbaar. Zo had de goalie een katachtige reflex in huis om een afstandsschot van Molina tot hoekschop te verwerken.

Simeone, die zijn ploeg de laatste twee wedstrijden zag verliezen, bracht met Álvarez en even later ook Antoine Griezmann zijn aanvallende kanonnen binnen de lijnen. In de slotfase kwam het toch nog goed.

Gil Bertrana beging in zijn zestien een overtreding op Giuliano Simeone, en nadat Alfons Senyé zijn tweede geel kreeg wegens protesteren, schoot Álvarez de strafschop binnen. De Argentijn maakte vlak voor tijd ook zijn tweede, door naar binnen te kappen en de verre hoek te vinden: 0-2.