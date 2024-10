Jürgen Klopp opent in podcast van Toni Kroos aanval op Sergio Ramos: 'Is hij echt een goed persoon?'

Jürgen Klopp is de actie van Sergio Ramos jegens Mohamed Salah in de Champions League-finale van 2018 nog altijd niet vergeten. De toenmalig manager van Liverpool zag zijn Egyptische sterspeler geblesseerd uitvallen na een actie van Ramos en zes jaar na dato zit dat nog altijd diep bij de Duitser, die te gast was bij de podcast van voormalig Real Madrid-ster Toni Kroos.

De finale tussen Liverpool en Real Madrid is om meerdere redenen memorabel. Het begon toen Ramos een harde overtreding beging op Salah, die zwaar geblesseerd raakte aan zijn schouder en na een half uur vervangen werd door Adam Lallana.

Het was een enorme domper voor Liverpool en Salah, die met 44 goals in 51 optredens voor aanvang van de finale een geweldig debuutseizoen kende voor the Reds. Na het uitvallen van Salah zorgde Ramos voor een tweede blessure aan Liverpool-zijde. De Spanjaard raakte het hoofd van Loris Karius met zijn elleboog.

De Duitse keeper liep, zo bleek later, een hersenschudding op. Karius bleef echter gewoon staan en mede door zijn foutenfestijn zegevierde Real Madrid met 3-1 in de finale in Kyiv.

"Is meneer Sergio Ramos echt een goed persoon?", vraagt Klopp zich hardop af in de podcast Einfach mal Luppen van Kroos. "Hij is niet mijn favoriete speler. Die actie was bruut. Hij kan natuurlijk niet weten dat hij zijn schouder zou blesseren, maar we weten allemaal dat hij het heel blij accepteerde."

"Ik heb die mentaliteit nooit kunnen begrijpen", gaat Klopp verder. "Ik heb nooit zulke spelers gehad en toen ik ze wel had, zorgde ik ervoor dat ze weggingen. Ik weet niet zeker of we deze ervaring nogmaals zullen meemaken. Een elleboogstoot geven aan de keeper, een doelpuntenmaker neerhalen als een worstelaar op het middenveld en dan zo een wedstrijd winnen."

"Dat was het verhaal van de wedstrijd. Ramos zei daarna veel dingen die ik niet leuk vond. Als persoon vond ik zijn reacties niet leuk. Hij zei iets van: ‘Het zal wel, wat willen ze? Dit is normaal.’ "Nee, dit is niet normaal. Als je alle situaties van Ramos bij elkaar optelt, zie je dat dit geen incident is", aldus Klopp.

Ramos zei destijds onder meer over Klopp: "Sommigen van ons presteren al jarenlang op een heel hoog niveau, ik weet niet zeker of hij dat ook kan zeggen. Hij zal willen uitleggen waarom hij de finale heeft verloren, maar het is niet voor het eerst dat hij een finale verliest."

Klopp verloor de Champions League-finale in 2013 met Borussia Dortmund door een late treffer van Bayern München-ster Arjen Robben. Nadat het in 2018 ook tegen Real Madrid misging, was het in 2019 wel raak. Klopp leidde Liverpool naar een 2-0 zege in de finale tegen Tottenham Hotspur.