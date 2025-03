De kans is groot dat Jürgen Klopp dit seizoen nog een wedstrijd van Liverpool bezoekt op Anfield, zo vertelt hij tijdens een event in Zuid-Afrika. De ex-trainer van the Reds wil wel pas komen als zeker is dat zijn oude club de Premier League heeft gewonnen. “Ik wil het niet jinxen”, aldus Klopp.

De Duitser vertrok aan het einde van vorig seizoen bij Liverpool en kwam sindsdien nog maar één keer terug naar Anfield. Niet voor een wedstrijd, maar voor een concert van Taylor Swift. Verder heeft Klopp zich niet meer laten zien in zijn oude thuishaven.

Daar komt dit seizoen mogelijk nog verandering in. De Head of Global Soccer van Red Bull is namelijk voornemens om een thuiswedstrijd te bezoeken, zodra Liverpool de Premier League-titel in de wacht heeft gesleept.

“Het plan is om de titel in Liverpool te vieren, maar ik zal niet op de feestbus staan”, lacht de Duitser. “Ik zal staan waar de mensen staan die ík zag toen ík op de bus stond.”

“Dat is het idee. Maar we zullen zien. Ik denk dat ik er bij de laatste wedstrijd bij zal zijn.” Klopp legt uit waarom hij nog niet naar een ander thuisduel is geweest van Liverpool.

“Ik wilde niet eerder gaan, omdat ik het niet wil jinxen. Ze winnen alleen maar. Stel je voor dat ik naar een thuiswedstrijd ga en ze verliezen! Ik kom wanneer de titel beslist is”, aldus Klopp.

Liverpool staat momenteel dertien (!) punten voor op nummer twee Arsenal, al hebben the Gunners wel één wedstrijd minder gespeeld. Er staan nog tien competitieduels op het programma voor the Reds. De laatste (thuis)wedstrijd van het seizoen is op 25 mei tegen Crystal Palace. De kans is levensgroot dat de titel dan al in handen is van Arne Slot en zijn manschappen.