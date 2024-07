Jude Bellingham wordt mogelijk geschorst op het EK: UEFA start onderzoek naar middenvelder van Engeland

De UEFA is een onderzoek gestart naar Jude Bellingham. De 21-jarige middenvelder maakte zondagavond tegen Slowakije vlak voor tijd de gelijkmaker, waardoor Engeland nog een verlenging wist af te dwingen in de kwartfinale van het EK. Op beelden die zijn gemaakt vlak na het vieren van zijn treffer, is te zien dat Bellingham een gebaar met zijn hand bij zijn kruis maakt.

Engeland leek zondagavond lange tijd uitgeschakeld te gaan worden door Slowakije, daar de Slowaken lang op een 0-1 voorsprong stonden. Diep in de blessuretijd dwong Bellingham met een rake omhaal alsnog een verlenging af. In die verlenging tekende Harry Kane vervolgens voor de winnende goal: 2-1.

Op beelden die zijn gemaakt na het vieren van het doelpunt is te zien dat Bellingham, mogelijk in de richting van de Slowaakse bank, een gebaar maakt met zijn hand bij zijn kruis. Dat heeft de UEFA doen besloten om een onderzoek in te stellen.

De UEFA zegt dat het kijkt naar ‘potentiële schending van de basisregels van fatsoenlijke gedrag’. Mocht Bellingham uiteindelijk schuldig worden bevonden, dan is het mogelijk dat hij wordt geschorst voor de volgende EK-wedstrijd van Engeland, zaterdag tegen Zwitserland.

Zelf liet Bellingham zich zondagavond via X al uit over het gebaar dat hij maakte. “Een inside joke naar wat goede vrienden die bij de wedstrijd aanwezig waren. Ik heb niets dan respect voor hoe Slowakije speelde vanavond”, was zijn verklaring.

Eerder dit jaar maakte Cristiano Ronaldo ook een obsceen gebaar, tijdens een wedstrijd van Al-Nassr richting het publiek. Hij werd toen voor een wedstrijd geschorst.

Het lijkt erop dat voor Bellingham de kans op een boete groter is dan de kans op een schorsing. De mogelijke straf zal uiteindelijk deels afhangen van de uitleg van Bellingham zelf en hoe het Slowaakse team tegen het incident aankijkt.

