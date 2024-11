Jude Bellingham wacht in catacomben Ryan Gravenberch op en heeft speciaal verzoek voor Nederlander

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Jude Bellingham, die Ryan Gravenberch opwacht in de catacomben.

Liverpool was woensdagavond met 2-0 te sterk in het Champions League-duel met Real Madrid. Na afloop van de nederlaag wilde Bellingham graag een shirt hebben, en hij wachtte daarom voor de ingang van de kleedkamer van Liverpool. Dat blijkt uit beelden van onder meer het account 'Empire of the Kop'.

Op dat moment kwam Gravenberch langs, die direct aangesproken werd door de middenvelder van Real Madrid. De Nederlander liep vervolgens de kleedkamer in, en kwam weer naar buiten met een Liverpool-shirt. Dat ruilde hij tegen een item van Real Madrid. Op social media verzekeren meerdere gebruikers overigens dat het gaat om het shirt van Trent Alexander-Arnold, en niet dat van Gravenberch zelf.