Journalisten zien één absolute geweldenaar in Oranje tegen IJsland

Diverse Nederlandse journalisten zien Joey Veerman als absolute uitblinker tijdens de eerste helft van het oefenduel tussen het Nederlands elftal en IJsland. Halverwege leidt Oranje in De Kuip met 1-0 dankzij een doelpunt van Xavi Simons.

Simons maakte maandagavond zijn eerste doelpunt in het shirt van Oranje. De aanvallende middenvelder had veertien interlands nodig om zijn bevrijdende goal te vinden. De aangever was Denzel Dumfries, maar de pass richting Dumfries was het mooiste moment van de aanval. De bal kwam van Veerman.

De journalisten en analisten zijn halverwege enorm te spreken over het optreden van de middenvelder van PSV.

“IJsland smelt als Joey Veerman zijn ploeggenoten voorin kan vinden”, concludeert journalist Rik Elfrink. “De chef voetbal van PSV lijkt zich nu echt in de huidige EK-basiself van Oranje te spelen. Dat kan bijna niet anders.”

Ook Jeroen Kapteijns laat via X weten te hebben genoten van Veerman. “Uitblinker in de eerste helft bij Oranje was Joey Veerman. De PSV'er zorgde met zijn passing voor veel dreiging.”

Tegelijkertijd laat ook Pierre van Hooijdonk voor de camera van de NOS weten geïmponeerd te zijn door de middenvelder.

“Veerman zijn passing is fantastisch. Deze goal is dertig procent Veerman, dertig procent Dumfries en dan is het mooi dat Xavi daar is. Die ballen achter de laatste lijn is waar Nederland op getraind heeft en dat komt er geweldig uit”, aldus Van Hooijdonk.

