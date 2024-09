Josip Sutalo wijst de teamgenoot aan die hem ontzettend helpt bij Ajax

Josip Sutalo zit goed in zijn vel, zo vertelt hij tegenover de clubkanalen van Ajax. De Kroatische mandekker kende een buitengewoon lastige start in Amsterdam, maar lijkt dit jaar grote stappen te zetten. Hij dankt daarvoor zijn nieuwe trainer én een teamgenoot: Remko Pasveer.

“Ik voel me geweldig, zowel op het veld als daarbuiten”, klinkt de Kroaat vrolijk. Vorig seizoen zal hij zich minder geweldig hebben gevoeld. Ajax kende als club een van de lastigste seizoenen in de recente clubgeschiedenis, terwijl topaankoop Sutalo meer dan eens schutterde in de defensie van de Amsterdammers.

Dit seizoen oogt de centrumverdediger echter behoorlijk stabiel. Hij ontpopte zich razendsnel tot een van de spelers die als eerst op het wedstrijdformulier staat bij nieuwe trainer Francesco Farioli.

“Er is een groot verschil”, weet ook Sutalo zelf. “Vorig jaar was het resultaat om veel redenen niet best. Er waren veel nieuwe, jonge spelers. Dat is wennen. Dit seizoen heeft de trainer ons goed begeleid. Er zijn nieuwe eisen gesteld en we weten wat we moeten doen.”

“Op dat niveau is er een behoorlijk groot verschil”, vergelijkt de 24-jarige mandekker de werkwijze van Farioli met die van John van ’t Schip en Maurice Steijn. Zelf plukt Sutalo de vruchten van de samenwerking met de Italiaan. Naarmate de transferwindow vorderde, werd een vertrek van de stopper onbespreekbaar voor Ajax.

“Het kwam niet bij me op”, reageert Sutalo als hem wordt gevraagd of hij over een vertrek uit de hoofdstad heeft nagedacht. “Ik wist dat ik mijn plek moest verdienen en dat het een seizoen was van een slechte teamprestatie van elf individuen. Iemand eruit pikken heeft geen zin, want het team was niet goed.”

“De nieuwe staf levert geweldig werk, zowel op als naast het veld. Tactisch gezien zijn we enorm verbeterd, vooral qua speelstijl.” Farioli sprak in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met zijn pupil. “Hij vertelde me dat hij op mij rekent”, herinnert Sutalo zich.

De Kroaat denkt dat vooral de communicatie zijn eigen spel heeft verbeterd. Hij wijst daarbij naar de hulp van de ‘nieuwe’ keeper: Pasveer. “Remko is een ervaren keeper. Hij geeft me tijdens de wedstrijd aanwijzingen waar ik heen moet. Als ik niet bij de les ben, roept hij even.”

“Ik ben een jonge speler, met veel potentie en ik denk dat we goed met elkaar overweg kunnen en elkaar aanvullen”, doelt hij op zijn verstandhouding met de veertigjarige goalie. Voor Ajax wacht woensdagavond het eerste competitieduel in precies een maand tijd. Toen werd er met 2-1 verloren van NAC Breda.