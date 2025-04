Joshua Zirkzee vertelt wat hij van André Onana vindt na blunders tijdens Olympique Lyon - Manchester United

Joshua Zirkzee heeft het vrijdag opgenomen voor doelman André Onana. De keeper van Manchester United ging in het Europa League-duel met Olympique Lyon tweemaal in de fout, waardoor the Red Devils geen overwinning uit het vuur konden slepen in het heenduel: 2-2. De trefzekere Nederlander vindt het ‘onzin’ dat zijn team punten gemorst zou hebben door Onana.

Bij het eerste doelpunt draaide een vrije trap van Thiago Almada dusdanig scherp in, dat hij in één keer op doel ging. Onana, die verschillende spelers voor zijn neus voor de bal zag gaan, miste de bal. In de slotfase dacht Zirkzee Manchester United naar een zege te knikken, maar daarna loste Onana op een hard schot van dichtbij, waarna Rayan Cherki 2-2 maakte.

Eerder nam manager Rúben Amorim het al op voor de Kameroener, en nu laat ook Zirkzee in gesprek met Manchester Evening News weten dat hij de doelman absoluut niets wil verwijten. “We zijn een team. We gaan niet iemand beschuldigen na fouten, dat is onzin.”

“Om in de laatste minuut gelijk te spelen is natuurlijk altijd pijnlijk, maar daar kunnen we nu niets meer aan veranderen. Nu moeten we gefocust zijn voor de volgende wedstrijd.”

“Natuurlijk zal het voor Newcastle lekkerder zijn om te spelen met het thuispubliek achter zich”, blikt Zirkzee vooruit. “Het is een geweldig elftal waar we tegen gaan spelen en het zal niet makkelijk worden, maar we moeten winnen.”

“We moeten ook de Europa League winnen (om nog Champions League-voetbal te halen, red.). Dat is het belangrijkste nu en daar zijn we volop mee bezig”, aldus Zirkzee, die ook nog kort ingaat op zijn treffer tegen Lyon.

“Doelpunten zijn altijd mooi, maar het belangrijkste is dat we winnen. Ik heb getraind op kopballen, dus het is lekker dat die bal erin ging.”