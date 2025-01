Joseph Oosting deelt dag voor FC Twente - Besiktas uitstekend nieuws

FC Twente-trainer Joseph Oosting kan donderdag tegen Besiktas weer een beroep doen op Mees Hilgers, zo maakte de oefenmeester zelf bekend op de afsluitende persconferentie. Mogelijk keert ook Sam Lammers terug, al is die kans vrij klein.

“Mees wordt steeds fitter en hij is er morgen weer bij”, vertelde Oosting. Hilgers speelde zijn laatste duel voor Twente op 12 december, tegen Olympiacos (0-0). De Indonesisch international viel in die wedstrijd voor rust geblesseerd uit. “Hij is voor ons een belangrijke speler en is er een tijd uit geweest met een blessure.”

Voor Lammers lijkt het treffen met Besiktas te vroeg te komen. De spits maakte op 5 januari, in het oefenduel met Werder Bremen, zijn laatste minuten voor ook hij geblesseerd wegviel. "De kans dat Sam Lammers erbij is, is klein", is Oosting helder.

Oosting weet wat er op het spel staat tegen Besiktas. De Tukkers moeten winnen van Besiktas om de tussenronde van de Europa League te kunnen bereiken. "In principe is het lekker dat de opdracht duidelijk is. Het kan niet zijn, dat je in Europa zo presteert, dat je er uitvliegt", wordt Oosting geciteerd door Tubantia.

"Gelijkspel hebben we niets aan. Of ik bereid ben risico’s te nemen met Hilgers? Ja. Ik vind hem één van de betere centrale verdedigers van Nederland.” Bij een overwinning is Twente nog niet helemaal zeker van plaatsing, maar de kans is dan wel groot dat het lukt.

"Wij gaan er vanuit dat als we winnen, we door zijn. We houden de rest van de wedstrijden niet in de gaten. Ik heb al zoveel berekeningen doorgekregen, aan de bovenkant zullen wel mensen gaan rekenen. Dan zal ik wel getipt worden.”

"Of het toernooi mislukt is als we eruit gaan? Ik vind dat we iets te gemakkelijk denken in Nederland dat je zomaar van Olympiakos moet winnen, dat je bij Malmö moet winnen. We zijn een team en een club in ontwikkeling. Zo zwart-wit wil ik het niet benoemen."

De wedstrijd in De Grolsch Veste begint donderdag, net als alle andere Europa League-wedstrijden, om 21.00 uur.