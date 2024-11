Josep Guardiola tekent voor twee jaar extra bij Manchester City en onthult waarom

Josep Guardiola heeft zijn contract bij Manchester City verlengd, zo meldt de club donderdagavond via de officiële kanalen. Het hing al enige tijd in de lucht dat de Catalaanse oefenmeester zijn handtekening zou zetten onder een vernieuwde, tweejarige verbintenis en nu hebben the Citizens de laatste twijfels weggenomen.

Het contract van de 53-jarige Guardiola liep aan het eind van het seizoen af, maar wordt dus opengebroken en verlengd. Mocht de in Santpedor geboren trainer zijn nieuwe contract uitdienen, zal hij langer dan een decennium aan de club verbonden zijn.

“Manchester City betekent zoveel voor mij”, zo verklaart Guardiola zijn keuze om bij te tekenen. “We hebben samen zoveel geweldige tijden meegemaakt. Ik heb een heel speciaal gevoel voor deze voetbalclub. Daarom ben ik zo blij dat ik nog twee seizoenen blijf.”

De trainer werd in 2016 aangesteld als nieuwe trainer bij the Citizens. Hij gold in Manchester City als opvolger van de Chileense Manuel Pellegrini en tekende toen een contract voor drie seizoenen. In Engeland vierde Guardiola echter succes na succes en bleef hij bijtekenen.

Dit seizoen staat Guardiola alweer voor zijn negende seizoen als eindverantwoordelijke van Manchester City. In die periode won hij een indrukwekkende zes Premier League-titels en leidde hij de ploeg in 2023 naar de eerste Champions League-trofee in de clubhistorie.

Momenteel beleeft de Spaanse trainer een van zijn lastigste periodes als trainer van City, dat zonder onder anderen Rodri en Kevin de Bruyne moeite heeft om de tegenstander de wil op te leggen. De afgelopen vier wedstrijden zag Guardiola zijn ploeg allemaal verliezen.

Aanstaande dinsdag wacht voor Manchester City het Champions League-duel met Feyenoord. Daar hopen zij de matige vorm weer om te draaien en een stap te maken op de ranglijst van het miljardenbal. In de eigen competitie staat de ploeg tweede, op gepaste afstand van koploper Liverpool.