José Mourinho krijgt schorsing en forse geldboete opgelegd na veelbesproken tirade

José Mourinho is door de Turkse bond voor één wedstrijd geschorst wegens zijn tirade over de arbitrage na Trabzonspor – Fenerbahçe (2-3) van vorig weekend. Ook moet the Special One een boete van ongeveer 25.000 euro betalen. De tuchtcommissie vindt het ‘onsportief dat Mourinho de integriteit van de arbitrage in twijfel trok’.

Mourinho zat donderdagavond op bezoek bij AZ (3-1) op de tribune wegens de rode kaart die hij kreeg tijdens het thuisduel met Manchester United (1-1). De Portugees leek zondagmiddag in de wedstrijd tegen Sivasspor zijn rentree aan de zijlijn te kunnen maken, maar niets is dus minder waar.

Ondanks dat Fener afgelopen zondag in extremis won van Trabzonspor dankzij een doelpunt van Sofyan Amrabat, kon Mourinho het na afloop niet laten om zijn onvrede uit te spreken over de arbitrage van dienst. "De man van de wedstrijd was Atilla Karaoglan", zei de trainer over de video-arbiter na afloop bij beIN SPORTS, terwijl het stoom uit zijn oren spoot. "We zagen hem niet, maar hij was de scheidsrechter."

"De scheidsrechter was maar een klein jongetje, maar hij was eigenlijk de arbiter. Hij ging van de onzichtbare man naar de meest belangrijke persoon op het veld", foeterde Mourinho, die van de gelegenheid maar gebruikmaakte om namens alle Fener-fans het woord te nemen.

"Ik denk dat ik namens alle Fenerbahçe-fans spreek als ik zeg dat wij hem nooit meer willen hebben. Wij willen hem nooit meer bij onze wedstrijd, want dit zaakje stinkt. We willen hem niet als scheidsrechter, maar we willen hem helemaal niet als VAR", fulmineerde de coach.

"Er werd voor mijn komst veel over hem verteld en ik geloofde het niet. Maar het is nog erger dan mij was verteld. We speelden tegen een goede tegenstander met een historische coach, maar we speelden ook tegen het systeem", aldus Mourinho. "Dat is het lastigste wat er is."

"We speelden vanavond (afgelopen zondag, red.) tegen een goede tegenstander, de VAR en het systeem", somde hij nogmaals op. "Dat is waarom we deze overwinning zo uitbundig vierden. Het is ongelofelijk dat wij deze wedstrijd wonnen tegen allemaal krachtige mensen."

"Ik neem het het Fenerbahçe-bestuur kwalijk dat ze me maar de halve waarheid hebben verteld", doelde Mourinho op het arbitrale niveau in Turkije. "Want als ze me de hele waarheid hadden verteld, was ik nooit gekomen. Uiteindelijk is dit niet mijn land en werk ik hier alleen. Maar jullie Turken zouden je uit moeten spreken, niet ik."

Op de persconferentie na afloop waren de emoties nog niet bekoeld. Mourinho fakkelde de Turkse competitie nog maar eens af. "Ik keek niet naar Fener-wedstrijden voor mijn komst", zei hij. "Niemand in het buitenland wil daarnaar kijken. Wie wil het zien? Je hebt de Premier League, de Franse competitie, de Duitse competitie, de Portugese competitie, de Nederlandse competitie. Waarom zou je naar de Turkse competitie kijken?", besloot hij vragend.