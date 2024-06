Jorrel Hato vraagt Ajax oude bekende te halen; club geeft vooralsnog geen gehoor

Toen Jorrel Hato in maart van dit jaar zijn contract bij Ajax verlengde, heeft hij zijn werkgever gevraagd Winston Bogarde opnieuw aan te stellen. Dat meldt De Telegraaf woensdagavond. "Daar is (vooralsnog) geen gehoor aan gegeven", zo klinkt het.

Om optimaal voorbereid te beginnen aan het komende seizoen, trainde Hato de afgelopen weken samen FC Utrecht-speler Ryan Flamingo. Dat deed het tweetal onder leiding van Bogarde, zo weet de Amsterdamse ochtendkrant.

"Bij diens contractverlenging tot de zomer van 2028 heeft Hato aangegeven Bogarde graag bij de club te zien terugkeren als specialistentrainer voor de verdedigers. Daar is (vooralsnog) geen gehoor aan gegeven", zo schrijft Jeroen Kapteijns.

Bogarde vertrok aan het einde van het seizoen 2021/22 bij Ajax, ondanks dat zijn contract nog een jaar doorliep. Naar eigen zeggen heeft hij nooit van de club te horen gekregen wat de reden voor zijn vertrek was.

"Ik heb alleen een mededeling gekregen, dat er geen plek meer voor me was", zo vertelde Bogarde april 2023 bij het Ziggo Sport-programma Rondo. "En het was ook niet zo dat ze wilden kijken naar een andere positie voor mij, nee: ik moest helemaal weg. Uit het niets ben ik bij het grofvuil gezet. Dat steekt me wel heel erg."

Hato wil de coach dus alsnog zien terugkeren bij Ajax, maar zover lijkt het niet te komen. Bogarde's laatste klus was in Turkije.

Tussen juli en september 2023 was de geboren Rotterdammer negen wedstrijden lang de assistent van Patrick Kluivert bij Adana Demirspor. Bogarde liet daar zijn contract na 66 dagen ontbinden, want de samenwerking 'was het niet wat hij gehoopt had'.

