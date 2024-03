Jorrel Hato doet opvallende uitspraak over Ajax met Feyenoord-foto in gedachten

Jorrel Hato is donderdag achttien jaar geworden en naar aanleiding daarvan heeft De Telegraaf tien stellingen voorgelegd aan de jonge Ajax-verdediger. Bij één van die stellingen vertelt Hato dat het al van jongs af aan zijn droom was om kampioen te worden met Ajax, wat gezien een oude foto van hem opvallend genoemd mag worden.

Hato, die achttien jaar geleden ter wereld kwam in Rotterdam, vierde het landskampioenschap van Feyenoord in 2017 mee. Op een foto is te zien hoe de toen elfjarige Hato een Feyenoord-sjaal omhoog hield. Hato kwam op negenjarige leeftijd via sportclub Feyenoord, de amateurtak van Feyenoord, in de jeugd van Sparta Rotterdam terecht en groeide vlak bij De Kuip op.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Jorrel Hato in 2017.

Hato, wiens vriendjes (ook) voor Feyenoord waren, werd nooit serieus gepolst door Feyenoord. Ajax meldde zich uiteindelijk wel. "Ik heb er wel even een paar maanden over nagedacht, maar toen kwam het erop neer dat ik daar gewoon heel graag heen wilde", vertelde Hato eerder in gesprek met Voetbal International. "Als een club als Ajax komt, ga je geen nee zeggen."

Hato, die inmiddels onmisbaar is in de verdediging van Ajax, is het eens met de volgende stelling van De Telegraaf: 'De titel ’jongste aanvoerder ooit in de Ajax-basis’ had ik direct ingeruild voor het kampioenschap.' "Van jongs af aan is het mijn droom om kampioen te worden met Ajax", stelt Hato. "Dat wilde ik en wil ik nog steeds. Iedereen kent de beelden van een Ajax-kampioenschap. Als jonge speler wil je daar deel van uit maken. Dat is het doel voor volgend seizoen.”

De vader van Hato, een uitgesproken fan van Feyenoord, verklaarde eerder tegenover de NOS dat Feyenoord simpelweg niet (genoeg) geïnteresseerd was in Hato. "Ze vonden hem niet goed genoeg. Jorrel speelde bij de amateurtak van Feyenoord, dus ze kenden hem wel. Maar we hebben nooit wat van ze gehoord."

Hato neemt het op de dag van zijn verjaardag in de Conference League op tegen Aston Villa. Volgens Hato kon Ajax niet zwaarder loten. "Bij de loting hoop je eigenlijk dat er één club niet uit de koker komt: Aston Villa. Het is niet eenvoudig om in de top vier van de Premier League te staan. Dat dit ze lukt en dat ze op dit moment clubs als Tottenham Hotspur en Manchester United achter zich houden, zegt alles over de kracht van Aston Villa.”

Wel denkt Hato dat de ontmoeting met the Villans een goede mogelijkheid is om zichzelf in de kijker te spelen bij clubs uit de Premier League. "Ik denk dat het voor ons allemaal een mooie uitdaging is. Door je met goede tegenstanders te mogen meten, word je een betere speler. En dat is mijn voornaamste doel: me elke dag verder te ontwikkelen", aldus Hato, die het eens is met de stelling dat hij nog niet uitgeleerd is bij Ajax. Hato ligt nog tot medio 2025 vast bij Ajax, dat het contract van de centrumverdediger binnenkort lijkt open te breken tot medio 2028.

Bekijk Ajax - Aston Villa live op ESPN via Ziggo!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties