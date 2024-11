Jorge Sampaoli gaat terugkeren naar Europa en tekenen in Frankrijk

Het lijkt erop dat Jorge Sampaoli de nieuwe trainer van Stade Rennes wordt. De 64-jarige Argentijn is al een jaar werkloos, maar gaat volgens l’Équipe nu dus in Frankrijk aan de slag. Daar zal hij de deze week ontslagen Julien Stéphan opvolgen.

Stéphan werd eerder deze week ontslagen bij Rennes, als gevolg van de teleurstellende resultaten. Rennes bezet momenteel plek veertien in de Ligue 1, en staat slechts twee punten boven plek zeventien, een plek die directe degradatie betekent aan het eind van het seizoen.

Stéphan was iets minder dan een jaar in dienst bij de club waar onder meer Hans Hateboer en Azor Matusiwa onder contract staan. Tussen 2018 en 2021 was hij ook al hoofdtrainer bij Rennes.

De kans is dus groot dat Sampaoli hem gaat opvolgen. Zelf was de Argentijn nooit profvoetballer, maar als trainer heeft hij al tal van clubs op zijn cv staan. Sampaoli stond al aan het roer bij onder meer Sevilla en Olympique Marseille, en was bondscoach van Chili en Argentinië.

De laatste club waar hij werkzaam was, was het Braziliaanse Flamengo. Daar werd Sampoali in september vorig jaar al na vijf maanden ontslagen.

Zondagmiddag speelt Rennes tegen Toulouse, dat twee plekken hoger staat in de Ligue 1. Dan zit interim-trainer Sébastien Tambouret nog op de bank.

De bedoeling is dat de komst van Sampaoli aan het begin van komende week wereldkundig wordt gemaakt. Hij zal dan een contract tot medio 2026 tekenen.