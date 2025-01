Jordan Henderson wil onmiddellijk transfervrij vertrek forceren bij Ajax

Jordan Henderson wil een transfervrij vertrek bij Ajax forceren, zo meldt The Telegraph donderdag. Fabrizio Romano meldde eerder op de dag dat de 34-jarige middenvelder graag zou vertrekken naar AS Monaco, maar Mike Verweij liet kort na dat nieuws weten dat Ajax niet mee gaat werken aan een transfer. Nu lijkt Henderson toch zijn zin door te willen drukken.

Volgens de berichtgeving uit Engeland is Henderson nu aan het onderhandelen met Ajax over een contractontbinding. De defensieve middenvelder beschikt in Amsterdam nog over een contract dat hem tot medio 2026 aan de club verbindt.

Volgens Verweij wil Monaco ver gaan om Henderson naar de Ligue 1 te halen. “Maar Ajax is onvermurwbaar en heeft aangegeven pas in de zomer over een transfer te willen praten.”

Henderson is Ajax nu aan het overtuigen om zijn contract in Amsterdam te verscheuren. Hij wil nog in de huidige transferperiode zijn kans grijpen om naar Monaco te vertrekken. De Monegasken willen vanwege zijn leeftijd alleen geen transfersom betalen.

Mogelijk was Romano in de ochtend te voorbarig, want volgens de transfergoeroe hing een ‘here we go’ al in de lucht. De Italiaanse journalist meldde via X plotseling dat Henderson spoedig tot medio 2026 zou tekenen bij Monaco.

Ajax nam Henderson een jaar geleden transfervrij over van Al-Ettifaq. De ervaren controleur strijkt in de Johan Cruijff ArenA een fors miljoenensalaris op, terwijl de recordkampioen eigenlijk moet bezuinigen.

Onder Francesco Farioli is Henderson uitgegroeid tot een belangrijke kracht in Amsterdam. De in Sunderland geboren middenvelder zou nu medewerking van Ajax willen afdwingen. Henderson speelde tot dusver 43 wedstrijden in Amsterdamse dienst, waarin hij acht assists gaf.