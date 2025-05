Jordan Henderson blikt terug op verdrietige gebeurtenis in jeugd: 'Voetbal hielp mij alles te vergeten'

Jordan Henderson heeft in een uitgebreid interview met de clubkanalen van Ajax onder meer teruggeblikt op zijn jeugd. De 34-jarige aanvoerder van de Amsterdammers was zes jaar toen zijn ouders scheidden. Op dat moment bood voetbal hem troost.

“Mijn ouders gingen uit elkaar toen ik zes jaar was”, blikt Henderson terug. “Ik ging naar mijn vader in het weekend, maar woonde bij mijn moeder. Mijn moeder trouwde met iemand anders en ze kregen mijn zusje. We hebben een andere vader maar dezelfde moeder.”

“Maar ik heb een hechte band met mijn zusje. We zijn een hechte familie, maar ook wel gescheiden. Als ik erop terugkijk, kan het heel lastig zijn als je ouders uit elkaar gaan. Voetbal hielp mij om even alles te vergeten toen ik jong was. Zo ontsnapte ik aan alles en dat is me heel dierbaar.”

Een andere zware periode in het leven van Henderson vond plaats in de jaren voordat hij in 2019 de Champions League won met Liverpool. Dat had grotendeels te maken met zijn vader, die hij na die Champions League-winst geëmotioneerd in de armen vloog.

“Het zien van mijn vader na het winnen van de Champions League was emotioneel omdat hij heel veel zware momenten heeft gehad in de jaren daarvoor”, legt Henderson uit. “Hij was ziek, maar verloor ook zijn zus, broer en moeder in een korte tijd.”

“Mijn oom, tante en oma met wie ik heel hecht was. Het waren een paar zware jaren voor hem en voor mij. Maar natuurlijk meer voor hem. Na dat alles won ik de Champions League, wat altijd mijn droom was en mijn vader wist dat. Het was speciaal om samen dat moment te hebben. We wisten hoeveel het voor ons allebei betekende.”

Inmiddels speelt Henderson dus bij Ajax, met wie hij zondag opnieuw een prijs zou kunnen pakken: het landskampioenschap. Dat is een feit als PSV verliest op bezoek bij Feyenoord, en Ajax thuis wel van NEC wint.