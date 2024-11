Jong Oranje toont karakter in Slowakije en poetst 3-1 achterstand in no-time weg

Jong Oranje heeft donderdag in een vriendschappelijke ontmoeting met 3-3 gelijkgespeeld tegen Jong Slowakije. De formatie van bondscoach Michael Reiziger toonde zich na rust kwetsbaar en stond even met 3-1 achter, maar na een sterke comeback werd een oefennederlaag alsnog afgewend. Jong Oranje speelt maandag in het Yanmar Stadion van Almere City FC vriendschappelijk tegen Jong Engeland.

Reiziger kon tegen de organisator van het EK van volgend jaar zomer geen beroep doen op Couhaib Driouech, Ian Maatsen, Calvin Raatsie, Lennard Hartjes, Rome-Jayden Owusu-Oduro en Kenneth Taylor.

Bij Jong Oranje waren er basisplaatsen voor onder meer Sontje Hansen, Noah Ohio, Ezechiel Banzuzi en de debuterende Kian Fitz-Jim. Onder meer Ryan Flamingo, Anass Salah-Eddine en Gjivai Zechiël moesten het in eerste instantie doen met een plaats op de bank in het Stadion MSK Zilina.

De ploeg van Reiziger kende een voortvarend start op Slowaakse bodem. Na een fraaie aanval over verschillende schijven brak Banzuzi de ban: 0-1. De vreugde en euforie in het Nederlandse kamp was echter van zeer korte duur.

Slechts een minuut later, en na een fout van Jochem Ritmeester van de Kamp in de opbouw, trok Adrian Kapralik de stond gelijk voor Slowakije: 1-1. Jong Oranje was in het restant van de eerste helft van de oefeninterland niet in staat om de voorsprong te herstellen.

Reiziger liet Bjorn Meijer in de rust achter in de kleedkamer en gunde speeltijd aan Neraysho Kasanwirjo. De blunderende Van de Kamp werd afgelost door Zechiël. Het inspireerde Jong Oranje niet tot grootse daden, want na 56 minuten nam Slowakije de leiding.

De bezoekers liepen steeds meer naar achteren en na een slimme steekpass wist Nino Marcelli de 2-1 aan te tekenen. Nog geen drie minuten later tilde de alerte Kapralik de stand naar 3-1 door de bal onder de voeten van doelman Dani van den Heuvel te schieten.

Jong Oranje herpakte zich en verkleinde de achterstand met nog twintig minuten op de klok. Ohio behield het overzicht toen hij het Slowaakse doel naderde en schoot raak in de rechterbenedenhoek: 3-2. In de 74ste minuut was de comeback compleet: Million Manhoef wist Zechiël met een geweldige steekbal te bereiken, waarna de Feyenoorder van dichtbij afrondde. Zechiël bleef gevaarlijk en bleef het de Slowaakse defensie lastig maken, maar zijn individuele acties leverden niet de vierde Nederlandse treffer op.