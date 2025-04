Jong Oranje-middenvelder Ezechiel Banzuzi maakt toptransfer voor recordbedrag

Ezechiel Banzuzi staat op het punt om OH Leuven te verlaten, zo meldt Het Nieuwsblad zondagmiddag. De twintigjarige middenvelder van Jong Oranje ontbrak zaterdag al in de wedstrijdselectie voor het duel met Westerlo en dat heeft te maken met zijn aanstaande transfer naar een Duitse topclub, zo klinkt het.

In België wordt Banzuzi gezien als een onhoudbaar toptalent en een transfer naar het buitenland komt dan ook niet uit de lucht vallen. De basiskracht van Leuven lijkt nu een topdeal te hebben afgedwongen.

De Belgische krant weet nog niet welke Duitse club aan de haal gaat met het toptalent, maar er wordt wel gemeld dat Banzuzi maandag al de medische keuring zal ondergaan.

Bovendien gaat Leuven een clubrecord verbreken met de transfersom die betaald wordt door de nog onbekende club. Banzuzi gaat namelijk voor liefst vijftien miljoen euro de overstap maken.

In de afgelopen transferperiode was er al uitgebreid interesse in de middenvelder van Leuven, voegt Voetbal International aan de berichtgeving toe. Onder meer West Ham United en AS Monaco zaten achter Banzuzi aan.

In de zomer van 2023 maakte Banzuzi de overstap van NAC Breda naar Leuven voor een bedrag van circa 1,2 miljoen euro. De club uit Breda heeft bovendien een doorverkooppercentage bedongen, dus mogelijk strijkt NAC ook een fors bedrag op.

De talentvolle middenvelder kwam in 71 wedstrijden voor Leuven en kwam daarin 6 keer tot scoren. Daarnaast leverde de Nederlander 6 assists.