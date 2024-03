Jong Oranje: Michael Reiziger neemt drie nieuwelingen op in zijn voorselectie

Bondscoach Michael Reiziger heeft de voorlopige selectie van Jong Oranje bekendgemaakt. AZ'ers Wouter Goes en Lequincio Zeefuik zitten er voor het eerst bij, net als Toulouse-aanvaller Ibrahim Cissoko.

Wat opvalt is dat AZ liefst zes spelers afvaardigt, waarvan vijf aanvallers. De Alkmaarders mogen zich dan ook hofleverancier noemen. Namens Ajax zijn Jorrel Hato, Kenneth Taylor en Devyne Rensch aanwezig, terwijl PSV met Isaac Babadi één vertegenwoordiger heeft. Er zit geen Feyenoorder in de selectie van bondscoach Michael Reiziger, al zijn de Rotterdammers wel de eigenlijke broodheer van de aan Rapid Wien verhuurde Neraysho Kasanwirjo.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Jong Oranje speelt op donderdag 21 maart een oefenwedstrijd tegen Noorwegen in het Goffertstadion in Nijmegen. Vier dagen later staat het EK-kwalificatieduel met Moldavië op het programma. Jong Oranje staat met achttien punten uit zes duels fier bovenaan in Groep C.

Na het duel met Moldavië volgen er alleen nog maar thuiswedstrijden in de EK-kwalificatie. De nationale ploegen van Noord-Macedonië (5 september), Georgië (9 september) en Zweden (14 oktober) reizen later dit jaar naar Nederland.

Jong Oranje maakt zich langzaam maar zeker op voor het EK 2025, dat in de zomer van 2025 wordt gehouden in Slowakije. Alle groepswinnaars in de kwalificatie en drie beste nummers twee van de in totaal negen groepen plaatsen zich rechtstreeks voor het eindtoernooi. Gezien de nog foutloze uitslagen en de voorsprong van acht punten op Zweden, dat nog wel een duel tegoed heeft, is Jong Oranje er zo goed als bij volgend jaar zomer.

Volledige voorselectie Jong Oranje

Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ), Dani van den Heuvel (Leeds United), Robin Roefs (NEC), Calvin Raatsie (Roda JC Kerkrade).

Verdedigers: Tyrese Asante (ADO Den Haag), Jorrel Hato, Devyne Rensch (beiden Ajax), Bjorn Meijer (Club Brugge), Finn van Breemen (FC Basel), Anass Salah-Eddine (FC Twente), Ryan Flamingo (FC Utrecht), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Rav van den Bergh (Middlesbrough), Ki-Jana Hoever (Stoke City), Neraysho Kasanwirjo (SK Rapid Wien), Wouter Goes (AZ), Youri Baas (NEC).

Middenvelders: Julian Baas (Excelsior), Kenneth Taylor (Ajax), Isaac Babadi (PSV), Fedde de Jong (SC Cambuur), Youri Regeer (FC Twente).

Aanvallers: Myron van Brederode, Ernest Poku, Lequincio Zeefuik, Ruben van Bommel (allen AZ), Noah Ohio (Hull City), Sontje Hansen (NEC), Emmanuel Emegha (RC Strasbourg), Million Manhoef (Stoke City), Ibrahim Cissoko (Toulouse).

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties