Jong Oranje maakt grote indruk en heeft aan één punt genoeg voor EK-ticket

Jong Oranje kan het EK 2025 volgend jaar in Slowakije haast niet meer ontgaan. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger was in het Yanmar Stadion in Almere veel te sterk voor Jong Noord-Macedonië: 5-0. Youri Regeer (2), Million Manhoef (2) en Noah Ohio tekenden voor de treffers. Ohio was daarnaast goed voor twee assists. Maandagavond heeft Jong Oranje aan een punt tegen Jong Georgië genoeg om het EK-ticket definitief binnen te harken.

Rome-Jayden Owusu-Oduro stond onder de lat. De verdediging bestond uit Devyne Rensch, Ryan Flamingo, Finn van Breemen en Ian Maatsen. Dirk Proper, Regeer en Antoni Milambo vormden het middenveld, achter aanvallers Ruben van Bommel, Ohio en Manhoef. Owusu-Oduro en Milambo maakten hun debuut voor Jong Oranje.

Jong Oranje begon uitstekend aan de wedstrijd en kwam al binnen twee minuten op voorsprong. Manhoef speelde Ohio in en de spits van FC Utrecht gaf op zijn beurt uitstekend mee aan Regeer. Dankzij zijn uitstekende aanname creëerde Regeer direct een schietkans, die hij benutte door de bal in de verre hoek te deponeren: 1-0.

De manschappen van Reiziger controleerden het spel tegen de zeer defensieve Noord-Macedoniërs en hadden weinig te vrezen. Wel was er een schrikmomentje toen Van Breemen een overtreding leek te maken rond de zestien van Owusu-Oduro, maar de tackle van de mandekker bleek precies goed getimed.

Schoten van Ohio en Manhoef leverden in de fase die volgde niets op, maar halverwege de eerste helft kreeg Jong Oranje de helpende hand toegereikt van Marko Alcevski. De doelman van de bezoekers speelde de bal zomaar in de voeten van Van Bommel, die Ohio bereikte. Het daaropvolgende schot van de spits was hard, maar zeker houdbaar. Alleen niet voor Alcevski, die de bal door zijn handen liet glippen: 2-0.

Jong Oranje liep over Jong Macedonië heen, maar het zat voor rust in de afwerking niet altijd mee. Zo schoot Maatsen met zijn goede linker naast en probeerde Ohio het van een meter of 55. Zijn poging ging richting doel, maar kon ternauwernood onschadelijk worden gemaakt door Alcevski.

Na rust veranderde er weinig tot niets aan het spelbeeld. Jong Oranje bleef oppermachtig en dankzij uitblinker Ohio werd het 3-0. De aanvaller draaide knap weg bij zijn directe tegenstander en gaf laag voor tot bij de penaltystip, waar Manhoef opdook en overtuigend afrondde: 3-0.

Een dramatische breedtebal bij de bezoekers leidde de 4-0 in. Van Bommel nam het balbezit op het middenveld over en kreeg de bal terug na een één-tweetje met Regeer. Van Bommel gaf voor op invaller Emanuel Emegha, die net voldoende gehinderd werd door Alcevski. De rebound was echter een prooi voor Manhoef.

Daar bleef het niet bij. Twintig minuten voor tijd sneed Manhoef naar binnen. De aanvaller van Stoke City speelde in op Regeer, die zijn directe tegenstander op fraaie wijze probeerde te passeren. Dat lukte niet, maar de bal bleef daardoor wel perfect voor zijn voeten liggen. Met een hard schot in de verre hoek maakte hij er 5-0 van. In de slotfase lieten Regeer en Emegha na om de zesde treffer van de avond te maken.