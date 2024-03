Jong Oranje gaat met zes debutanten onderuit tegen Jong Noorwegen

Jong Oranje heeft donderdagavond een oefenduel verloren van Jong Noorwegen. In het Goffertstadion in Nijmegen was 1-2 de eindstand. Seedy Jatta en Andreas Schjelderup scoorden namens de bezoekers, terwijl Ruben van Bommel iets terugdeed namens Nederland. Het was de eerste nederlaag van Jong Oranje onder bondscoach Michael Reiziger.

Reiziger besloot om in zijn basisopstelling vier debutanten neer te zetten: keeper Dani van den Heuvel (Leeds United) en de verdedigers Wouter Goes (AZ), Max Bruns (FC Twente) en Julian Baas (Excelsior). Bij de Noren was er een basisplaats voor Ajacied Sivert Mannsverk.

Noorwegen kende een droomstart, want al binnen twee minuten stond het 0-1. Kristian Arnstad zette voor, waarna Jatta van dichtbij kon binnentikken.

Een cadeautje van Sivert Mannsverk wordt uitgepakt door Ruben van Bommel ?? ???? 1??-1?? ????#nednor — ESPN NL (@ESPNnl) March 21, 2024

Dat Nederland na achttien minuten – vlak nadat een inzet van Million Manhoef in kansrijke positie nog gestopt was door de Noorse doelman - weer op gelijke hoogte kwam, was voor een groot deel te danken aan Mannsverk.

De middenvelder wilde de bal op zo’n twintig meter van zijn eigen doel naar zijn teamgenoot spelen, maar deed dat veel te zacht. Van Bommel kon daardoor onderscheppen en wist wel raad met die kans: de speler van AZ zette de 1-1 op het scorebord.

In de rust besloot Reiziger om ook doelman Robin Roefs zijn debuut te gunnen: hij verving Van den Heuvel. Tien minuten later moest de NEC’er echter voor het eerst vissen, toen Schjelderup hem in de korte hoek verschalkte: 1-2.

Vlak daarna waren de Noren nog dicht bij de 1-3, maar Goes wist de bal voor de lijn weg te werken. In het restant van de wedstrijd was Jong Oranje, ook met zesde debutant Ibrahim Cissoko binnen de lijnen, niet meer in staat om nog de 2-2 te maken.

Maandag staat de volgende wedstrijd voor Jong Oranje op het programma: tegen Jong Moldavië, voor de EK-kwalificatie.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties