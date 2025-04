Jong Ajax-doelman Charlie Setford blundert flink op bezoek bij FC Dordrecht

Charlie Setford kende een dramatisch begin van de uitwedstrijd van Jong Ajax tegen hoogvlieger FC Dordrecht. Na een grove fout van de doelman keken de beloften al snel tegen een achterstand aan in Zuid-Holland.

Setford wilde na bijna twintig minuten spelen de bal door het midden spelen. Hij had daarbij echter een speler van FC Dordrecht over het hoofd gezien. De bal kwam uiteindelijk terecht bij Jari Schuurman, die simpel de 1-0 voor de thuisclub kon binnenschuiven.

Setford, pas twintig jaar oud, baalde flink van zijn blunder in de openingsfase. Aan de andere kant was er veel vreugde bij de spelers en supporters van FC Dordrecht, dat vecht voor de tweede plaats en directe promotie naar de Eredivisie. Setford ging later nogmaals in de fout, waarna Devin Haen de 2-0 maakte.

De Dordtse formatie bezet momenteel de vijfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Door de 2-0 winst op Jong Ajax bedraagt de achterstand op nummer twee ADO Den Haag nog slechts twee punten, met na vrijdagavond nog vijf duels te gaan.

Schuurman behoort al het hele seizoen tot de uitblinkers van FC Dordrecht. De 28-jarige aanvallende middenvelder staat inmiddels op acht goals en zes assists in 24 optredens in competitieverband.