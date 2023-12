John van ’t Schip: ‘Hij is in topvorm en neemt dit Ajax echt op sleeptouw’

Woensdag, 6 december 2023 om 22:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:44

John van 't Schip is dolgelukkig met Brian Brobbey. De trainer van Ajax zag zijn 21-jarige spits ook in het restant van de wedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-3 winst) een belangrijke rol vervullen. Ditmaal niet met een doelpunt of assist, maar door de bal constant af te schermen bij de hoekvlag. "Hij is in hele goede vorm", zegt Van 't Schip op de persconferentie na afloop.

Brobbey staat op drie goals en drie assists in zijn laatste vier wedstrijden voor Ajax. "Hij voelt zich sterk. Tegen Almere City, tegen NEC, tegen Olympique Marseille, we hebben het allemaal gezien... Hij neemt de ploeg echt op sleeptouw."

De aanvaller is een steunpilaar voor Ajax. "Hij houdt ballen vast voorin. Hij maakt goals, geeft assists en vandaag speelde hij een hele belangrijke rol door ballen vast te houden in de hoek van het veld."

Het werd woensdagavond een weerzien tussen RKC-doelman Etienne Vaessen en Brobbey. De spits van Ajax veroorzaakte twee maanden geleden een ongeluk door met zijn schoen tegen het hoofd van Vaessen te komen.

Brobbey onderhield de laatste tijd nauw contact met de goalie. Tijdens de wedstrijd leek Brobbey woensdag even in te houden bij het doorjagen op Vaessen. "Ik snap welk moment je bedoelt", zegt Van 't Schip.

"Ik weet niet of dat het dan meespeelt. Ik denk persoonlijk van niet, hoor. Maar als er iets speelde bij Brian dan kan ik dat begrijpen."

Van 't Schip gaf Brobbey vooraf advies over de omgang met Vaessen. "Ik heb het er van tevoren kort met hem over gehad. Ik heb gezegd dat hij achteraf even gezellig kan bijpraten met Vaessen, maar niet vooraf."

Voor de coach van Ajax was de focus op de wedstrijd het belangrijkst. "Je komt hier in eerste instantie natuurlijk voor de drie punten. Dan is er na afloop nog tijd genoeg, zeker omdat we vandaag niet eens een kwartiertje speelden."