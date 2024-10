Johan Derksen: 'Ze schieten nog steeds tegen een bal alsof ze tegen een hoop stront schieten'

Pieter Omtzigt kondigde onlangs aan dat hij vanwege gezondheidsredenen een stapje terug doet als boegbeeld van politieke partij Nieuw Sociaal Contract. Desondanks werd de ervaren politicus donderdagavond gespot in de Grolsch Veste in zijn woonplaats Enschede.

''Pieter is vanavond gesignaleerd, jongens'', zegt een opgetogen presentator Wilfred Genee donderdag in Vandaag Inside. ''Pieter zat in het stadion van FC Twente, voor het duel van het vrouwenteam in de Champions League.''

''Kijk, daar zit 'ie. Waarschijnlijk paperassen en dossiers door te nemen'', merkt Genee op met een kwinkslag als Omtzigt in beeld wordt genomen tijdens het Champions League-duel met Chelsea. ''Hij was niet met de wedstrijd bezig, zo te zien. Maar hij was er wél.''

''Wel bijzonder toch, dat hij er weer zit?'', wil Genee vervolgens weten van Johan Derksen. ''Ik zou die man niet adviseren om terug te keren naar die slangenkuil. Hij is er niet tegen bestand'', verwijst De Snor direct naar het hectische bestaan dat Omtzigt leidt als politicus in Den Haag.

''Vrouwenvoetbal kijken, is dat een goed teken?'', verlegt Genee de aandacht weer naar het voetbal. ''Nee, dat is geen goed teken. Dan houd je niet van voetbal. Ze schieten nog steeds tegen een bal alsof ze tegen een hoop stront schieten'', is Derksen andermaal zeer kritisch over het vrouwenvoetbal in Nederland.

Nederlaag FC Twente Vrouwen

FC Twente Vrouwen heeft donderdagavond een kansloze nederlaag geleden in de UEFA Women's Champions league. De ploeg van trainer Joran Pot ging in de eigen Grolsch Veste met 1-3 onderuit tegen Chelsea, waar ex-Twente-speler Wieke Kaptein een assist afleverde.

Twente staat in de traditionele groepsfase derde in een groep met vier ploegen. Chelsea leidt de dans met zes punten, gevolgd door Real Madrid (3), FC Twente (3) en Celtic (0).