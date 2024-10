Johan Derksen is niet te spreken over de manier waarop Wout Weghorst en Guus Til zichzelf lieten vallen afgelopen weekend tijdens respectievelijk Heracles - Ajax (3-4) en AZ - PSV (1-2). De Snor zegt bij Vandaag Inside er 'misselijk' van te worden.

Weghorst hielp Ajax zondag aan de overwinning in Almelo. Als invaller zette hij de 2-3 op het bord, om na de gelijkmaker van Heracles ook nog eens een penalty te verdienen en te verzilveren om de wedstrijd over de streep te trekken.

De boomlange aanvaller ging naar de grond na een duel met Thomas Bruns, maar volgens Derksen was er weinig aan de hand en liet Weghorst zich erg gemakkelijk vallen. Een dag eerder deed Til hetzelfde in het uitduel met AZ, zo is de analist van mening.

De middenvelder had één-op-één kunnen komen met AZ-goalie Rome Jayden Owusu-Oduro, maar liet na de bal aan te nemen, alvorens hij zich liet vallen wegens vasthouden van David Møller Wolfe. De linksback van de Alkmaarders moest met rood naar de kleedkamer.

Derksen noemt het een 'lachwekkende' rode kaart. "Het was eigenlijk niet eens een geel."

"Ik word nu ook wel misselijk van dit ventje (Til, red), en ook van Weghorst, die zich dan neerstorten alsof ze een doodschop krijgen", is Derksen hard voor het tweetal.

De oud-prof denkt overigens wel te weten waarom scheidsrechter Allard Lindhout rood gaf aan Møller Wolfe. "Die scheidsrechters worden helemaal volgepropt met opdrachten", zo concludeert Derksen. "Ze zien het spel helemaal niet meer, ze volgen gewoon blind de spelregels."