Johan Derksen oppert zeer verrassende naam als trainer voor NEC: ‘Als hij heeft geleerd van zijn fouten’

NEC is nog altijd op zoek naar een trainer om de vertrekkende Rogier Meijer volgend jaar op te volgen. Mark van Bommel was nadrukkelijk in beeld, maar de onderhandelingen lijken op niets uit te lopen. Johan Derksen oppert aan tafel bij Vandaag Inside een opvallend alternatief.

Intern zouden een aantal medewerkers van NEC de komst van Van Bommel zelfs al hebben opgegeven, zo schreef De Gelderlander eerder deze week. De voormalig speler van onder meer AC Milan en Bayern München heeft namelijk ook aanbiedingen van andere, grotere clubs op zak.

Als Van Bommel niet komt, schakelt de club door op een handvol andere namen. Dick Schreuder en Mitchell van der Gaag staan hoog het lijstje, al heeft laatstgenoemde al bedankt. De club overweegt ook Bas Sibum, Rick Kruys, Maurice Steijn en Michael Reiziger.

Aan tafel bij VI wordt eveneens de naam van Pastoor geopperd. “Die hebben ze al een keer gehad en ontslagen”, reageert Derksen meteen fel op het horen van de naam van Pastoor.

“Ik vind Van Bommel een uitstekende keuze”, vervolgt De Snor. “Zo’n personality zal toch wat flair brengen bij die jongens. Ze hebben nu een trainer, dat is een correcte gymnastiekleraar, maar die voetballers op dat trainingsveld kijken toch naar een trainer van: ‘Wie ben jij nou, man?’.”

“Met Van Bommel komt er wel even iemand binnen. Het is ook wel gevaarlijk natuurlijk, want hij zit nog in de wachtkamer voor een grotere club. Dat is zijn ambitie. Hij wil nog niet bij NEC terechtkomen. Hij heeft nu elke fout gemaakt die hij mag maken als beginnend trainer.”

Tafelgast Sinan Can vraagt aan Derksen wie het dan zou moeten worden, nu de komst van Van Bommel van de baan lijkt. Hij oppert namen als Maurice Steijn en Erik ten Hag, maar daar gaat Derksen niet in mee. “Als hij geleerd heeft van zijn fouten, zou ik Gertjan Verbeek nog wel een keer willen”, besluit hij met een verrassende suggestie.