Derksen: 'Die twee kunnen lekker voetballen, maar je wint er nooit de oorlog mee'

Johan Derksen kijkt met veel verbazing naar de totale ineenstorting van PSV. De analist riep wekenlang dat de Eindhovenaren met twee vingers in de neus kampioen zouden worden, maar is maandagavond in Vandaag Inside behoorlijk kritisch.

PSV lijkt het landskampioenschap verspeeld te hebben. Derksen ziet de houding van trainer Peter Bosz steeds verder veranderen. "Je merkt aan Bosz dat hij steeds onzekerder wordt. In goede tijden heeft Bosz semi-intellectuele uitleg over alle systemen en die weet alles, en nu is het een twijfelaar geworden, want hij weet het niet. Hij weet het gewoon niet."

De druk op de trainer van PSV neemt toe. "Gelukkig voor Bosz heeft de voetballerij zijn eigen wetten. Bij ieder beursgenoteerd bedrijf was hij er al uitgeschopt als je zoveel kapitaalsvernietiging veroorzaakt."

"Het is voor Bosz heel pijnlijk, want hij loopt tegen het eind van zijn carrière. Ik weet niet of hij hierna nog een club gaat doen. Zo gaat je carrière toch een beetje als een nachtkaars uit." Wilfred Genee denkt dat Bosz nog wel bondscoach van het Nederlands elftal zou willen worden. "Dat zal hem niet lukken als hij de bietenbrug opgaat met PSV", reageert Derksen.

Derksen ziet koploper Ajax met veel discipline spelen, waar het bij PSV aan lijkt te ontbreken. "Het verschil is dat PSV Noa Lang en die Volendammer (Joey Veerman, red.) heeft", aldus Derksen. "Die kunnen lekker voetballen, maar als je de bal kwijt bent, dan doen die twee niet mee. Als je niet zo'n goede achterhoede hebt, ga je de bietenbrug op."

"Die twee jongens kunnen beter voetballen dan de rest, maar hebben voor het elftal weinig waarde. Ik word ook een beetje moe van die Lang. Dan roept iemand bij Go Ahead Eagles wat en gaat hij weer tegen het publiek tekeer... Die Volendammer is altijd gepikeerd en zichzelf gekeerd. Als hij gewisseld wordt is hij boos. Met die twee win je de oorlog niet. Met al zijn bombarie heeft Lang dit seizoen weinig gebracht."