Johan Derksen: 'Het is een geweldige lul op dit gebied'

De schorsing van Wouter Goes is na een hoger beroep teruggebracht naar twee duels, waarvan één voorwaardelijk. In eerste instantie eiste de aanklager betaald voetbal van de KNVB drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk. Goes mist hierdoor slechts één wedstrijd van AZ.

Goes kreeg vorige week tegen Go Ahead Eagles (0-3) in blessuretijd een directe rode kaart van Bas Nijhuis na een stevige charge op Eric Llansana. De verdediger was vol ongeloof en AZ tekende direct protest aan tegen de schorsing. Met succes blijkt nu.

Johan Derksen velt in Vandaag Inside een hard oordeel over Nijhuis. ''Bas had de show kunnen stelen door alsnog een verklaring in te leveren waarin hij zegt dat hij het een paar keer heeft teruggezien op tv en er vreselijk naast zat.''

''Want nu laat Bas Goes nog gewoon één wedstrijd zitten voor zijn fout'', is Derksen niet te spreken over de keuze van Nijhuis om de AZ'er een directe rode kaart te geven.

''Eigenlijk is het Bas zijn schuld'', oppert presentator Wilfred Genee. ''Bas is een geweldige lul op dit gebied'', houdt Derksen zich niet in.

''Je moet als scheidsrechter ook je fout kunnen toegeven. Die jongen is een beroepsvoetballer en moet ervan vreten'', springt De Snor in de bres voor de geschorste Goes.

''Hij hoeft geen excuses te maken. Maar hij moet gewoon zeggen dat die jongen niet geschorst moet worden'', aldus Derksen.