Johan Derksen en René van der Gijp hebben dinsdagavond gereageerd op hun rel van een dag eerder bij Vandaag Inside. De twee kregen het live op tv met elkaar aan de stok nadat Derksen hun eigen programma ‘een ontzettend kutprogramma’ noemde, vanwege bepaalde onderwerpen die er worden behandeld. Van der Gijp begreep dat niet en zei onder meer dat Derksen ‘een kinderachtige man aan het worden is die zelf alleen maar aan het woord wil zijn’.

Dinsdag, een dag later, wordt er aan het begin van de uitzending meteen teruggeblikt op wat er een dag eerder gebeurde. “Wij hebben alle drie totaal verschillende ideeën over wat voor het programma het moet worden”, aldus Derksen. “En dat is heel moeilijk als je daar met z’n drieën uit moet komen, als je gevoelsmatig een andere kant op wil. En dat geeft wel eens wat frustraties.”

“We hebben hier achter de schermen wel vaker over gesproken, zelfs nog een keer met John de Mol erbij, maar ik vind het geen onderwerp voor hier. Maar gisteren ontstond dat spontaan. En dan kunnen wij ook spontaan boos worden.”

“Weet je wat het is?”, reageert Van der Gijp. “Het klinkt misschien heel gênant allemaal: ik word hier boos aan tafel omdat er wordt gezegd dat het een kutprogramma is, ik ben het daar niet mee eens en zeg daar wat van. Maar ik kom gisteravond thuis, pak een whisky’tje, ga zitten en ga lekker naar talkshowtjes kijken. En dan ben ik het kwijt. En het gekke is: vandaag heb ik drie vrienden aan de telefoon, en zij vragen er niet naar.”

Derksen blijft er echter bij dat hij vindt dat het programma verbeterd kan worden. “Ik vind dat dit programma veel beter kan”, aldus de Snor. “Kijkcijfers moet je koesteren, maar die moeten je niet in slaap sussen. En je moet wel scherp en kritisch op jezelf blijven. Ik heb af en toe wel de indruk dat we hier heerlijk tegen de kijkcijfers aanschurken en denken dat het niet kapot kan. Maar alles kan kapot.”

“Ik mag er toch een eigen mening op nahouden?”, reageert Derksen vervolgens op de constatering van presentator Wilfred Genee dat Derksen met zijn uitspraak een dag eerder ook mensen achter de schermen zou kunnen raken. “Gisteren kwam het er toevallig zo uit, maar je weet dat ik er al tijden zo over denk. Naar mijn gevoelens heb jij de neiging om er een Boulevard- en Shownieuws-achtig iets van te maken. Jij neemt mij kwalijk dat ik meer Op1 wil maken, en ik vind dat ik René kwalijk neem dat hij zich te vaak niet met een onderwerp bemoeit als het niet over voetbal gaat.”

Volgens Van der Gijp is het juist de afspraak dat ‘voetbal’ een onderwerp is dat terug blijft komen bij Vandaag Inside. “Wij hebben toch afgesproken dat wij dit programma zouden gaan maken, maar dat de kapstok altijd voetbal zou zijn? Daar zit ik dan voor.”

Excuses

Dinsdagochtend meldde De Telegraaf nog dat Van der Gijp zou willen dat Derksen zijn woorden terugneemt. Zelf ontkent Van der Gijp dat dinsdagavond echter. “Nee, helemaal niet. Ik heb hier nog nooit excuses gevraagd, ik heb me nog nooit bemoeid met wie er naast me zit. Ik vind het prima. Ik kom alleen maar mensen tegen op straat die ervan genieten. Perfect.”