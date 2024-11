Johan Bakayoko wijst speler aan van wie hij veel leert bij PSV: 'Heb veel met hem persoonlijk'

Johan Bakayoko is weer helemaal terug bij PSV. De jonge Belg kende aan de start van dit seizoen een mindere periode, scoorde op een gegeven moment negen wedstrijden op rij niet voor PSV én raakte zelfs even zijn basisplek kwijt. Inmiddels zien we weer de beste versie van de linksbenige rechtsbuiten, zo geeft hij zelf aan.

Woensdagavond neemt Bakayoko het met PSV op tegen Shakhtar Donetsk in de vijfde speelronde van de Champions League-competitiefase. In aanloop naar dat affiche schoof de Belgisch international samen met Peter Bosz aan bij de persconferentie.

Bakayoko werd gevraagd naar zijn spel op het moment, nu hij na een lastige periode opnieuw belangrijk is voor PSV. "Ik ben weer in vorm, voel me mentaal ook goed, dat moeten we morgen (woensdag, red.) gaan zien."

"Het was even wat minder", erkent de talenvolle aanvaller, "maar ik ben positief en ik wil mijn eigen spel spelen. Het is een proces, ik moet leren ermee om te gaan. Maar ik heb veel steun gehad van trainers en spelers."

Een van de spelers aan wie Bakayoko veel zegt te hebben, is Ivan Perisic. De geroutineerde Kroaat stelt zich op als mentor, zo blijkt. "Ivan Perisic brengt mij heel veel, ik kan enorm veel en goed van hem leren."

"Ik heb veel met hem persoonlijk", is de complimentenbui nog niet overgewaaid. "Dit zijn de spelers waar je iets van kunt leren. Ook als hij er niet bij is, probeert hij ons te helpen."

Perisic zal woensdag overigens niet in actie komen namens PSV. De 35-jarige buitenspeler annex wingback werd tweeënhalve week na het verstrijken van de transferdeadline gepresenteerd en kon zodoende niet worden ingeschreven voor het miljardenbal.