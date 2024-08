Johan Bakayoko verschijnt op verlanglijst RB Leipzig: vraagprijs PSV bekend

Ook RB Leipzig wil zich gaan mengen in de strijd om Johan Bakayoko, zo meldt Rik Elfrink, journalist namens het Eindhovens Dagblad. De 21-jarige Belg bleef PSV vorige zomer nog trouw, maar lijkt deze zomer meer open te staan voor een transfer. Wie Bakayoko wil overnemen, zal flink in de buidel moeten tasten.

Elfrink meldt namelijk dat geïnteresseerde clubs moeten denken aan een bedrag van 40 à 45 miljoen euro. Bronnen in de omgeving van de buitenspeler zien ook dat Bakayoko openstaat voor een transfer naar een topteam.

Leipzig had Bakayoko al langer op het verlanglijstje staan, maar heeft zich vooralsnog niet officieel gemeld bij PSV. Dat heeft alles te maken met het uitblijven van een transfer van Dani Olmo.

Olmo zou namelijk eerst moeten vertrekken voordat Leipzig nieuwe spelers aan kan trekken. Nu de deal van Olmo met FC Barcelona zo goed als rond is, kan de Duitse club verder kijken naar een opvolger voor de Spaanse creatieveling.

Bakayoko zou hoog op het lijstje staan in Leipzig. De Belgisch international kan ook naar Engeland, waar hij eerder al in verband werd gebracht met het Liverpool van Arne Slot. Betrouwbare bronnen rondom de speler voorspellen dat er in de komende weken hoe dan ook een serieus bod gaat komen voor Bakayoko.

Of PSV daarmee akkoord zal willen gaan, is nog de vraag. De club zal in dat geval sowieso een vervanger moeten aantrekken, daar ook Hirving Lozano de club in de winter zal verlaten. Momenteel lijkt PSV ook Jordan Teze in de wachtkamer te zetten. De rechtsback mag niet vertrekken naar AS Monaco voordat de Eindhovenaren een vervanger voor hem hebben aangetrokken.

In Leipzig zou Bakayoko zich kunnen herenigen met Xavi Simons. De twee speelden in het seizoen 2022/23 samen in Eindhoven, waarna Simons terugkeerde naar zijn werkgever Paris Saint-Germain, dat hem afgelopen seizoen ook al verhuurde aan Leipzig. Deze week werd bekend dat Simons ook volgend seizoen op huurbasis actief zal zijn bij de nummer 4 van de Bundesliga.

