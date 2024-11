Johan Bakayoko geeft twee redenen voor zijn vormdip bij PSV

Johan Bakayoko is in bij Andy in de Auto van Andy van der Meijde openhartig over zijn mindere vorm van de afgelopen periode. De aanvaller van PSV kwakkelde met blessureleed en geeft daarnaast eerlijk toe dat het hebben van een relatie moeilijk is te combineren met het leven als profvoetballer.

''Sinds ik terug ben van mijn blessure, gaat het een maand of anderhalve maand een beetje moeilijk'', erkent Bakayoko. ''Omdat ik het ritme weer een beetje moest vinden. Maar gisteren ben ik weer ingevallen en ging het goed. Het gaat mij om het spel. Acties maken en gevaarlijk zijn.''

''Ik kende een goed begin van het seizoen. Toen speelde ik weer als normaal en scoorde ik. En maakte ik mijn acties'', weet de vleugelaanvaller dat er ook betere tijden zijn geweest. ''Toen kwam ik terug van mijn blessure, ik had tien dagen niets gedaan, speelde ik gelijk 45 minuten. Nadat ik pas twee dagen had getraind. Ik speelde niet top, maar ik dacht: Dat kan gebeuren. Ik kan niet elke wedstrijd goed zijn.''

''En daarna ging ik naar de nationale ploeg en speelde ik dertig minuten in twee wedstrijden. Dus ik heb in drie weken 60 minuten gespeeld, en daarna direct 80, 90 minuten. Dus ik heb nog niet die benen, snap je? En ik was ook gestopt met mijn personal trainer'', die vervolgens naar een vrouw kijkt in een andere auto, waar Van der Meijde om moet lachen.

''Je zit te kijken naar Eindhovense meisjes. Ik zie je kijken en denk: Waar kijk je naar?'', lacht de oud-aanvaller. ''Ik ben gefocust, man, jij niet'', zegt Bakayoko ter verdediging. ''Maar ik kan oprecht dat ik met niemand praat op dit moment. Dat kan ik eerlijk zeggen. Er was wel een periode dat ik iemand zag, en ik was heel goed met diegene enzo.''

''Maar het heeft me niet geholpen in het voetbal'', zo benadrukt de eerlijke Bakayoko. ''En elke periode dat ik met niemand was, speelde ik met niemand. Toen dacht ik: Ok, prima, dan ga ik terug naar de basis. Je wordt gewoon moe van het praten en alle dingen die erbij horen. Want je probeert de dingen goed te doen.''

''Ik denk oprecht dat zolang je niet een persoon hebt gevonden die je begrijpt en weet dat voetbal belangrijk is voor jou, dat het alleen maar negatief kan zijn. Als je met iemand bent wil diegene wat gaan doen en aandacht krijgen. En krijg je te horen: 'Waarom slaap je de hele tijd?' En dan slaap je slecht en heeft dat invloed op je voetbal'', legt de Belg verder uit waarom het moeilijk is om als voetballer een relatie is.

''Het beste voor PSV en jezelf is dus dat je vrijgezel blijft'', concludeert Van der Meijde met een kwinkslag. ''Ik weet dat als ik draai, dat ik echt goed ben. Alles moet kloppen'', vult Bakayoko aan.