Joey Veerman reageert op suggestie dat hij naar Real Madrid moet gaan

Joey Veerman heeft gereageerd op de link die tussen hem en Real Madrid gelegd wordt door diverse analytici. Onder meer Arnold Mühren en Youri Mulder denken dat de middenvelder van PSV perfect bij de Koninklijke zou passen, maar Veerman zelf geeft in gesprek met De Telegraaf aan dat hij er ‘moe en ongemakkelijk’ van kan worden.

Begin juni opperde Mulder dat Real Madrid een geschikte club zou zijn voor Joey Veerman. Kort daarna was trainer Carlo Ancelotti te gast in Rondo, waar hij op een gekscherend voorstel van presentator Wytse van der Goot reageerde om Veerman te gaan bekijken.

“Een middenvelder van de nationale ploeg en PSV. Een hele goede passer. Misschien kun je er eens naar kijken”, stelde Van der Goot. Ancelotti reageerde glimlachend. “Haha, oké. I’m going to look.”

Veerman verbaast zich over de suggestie dat hij naar Real Madrid zou moeten vertrekken. Aan de ene kant voelt hij zich gevleid, maar de middenvelder van Oranje geeft bovenal aan dat hij er ‘moe en ongemakkelijk’ van wordt.

“Vooral omdat ik er iedere keer op moet reageren, terwijl er totaal niets speelt. Ik word ermee geconfronteerd omdat iemand op televisie zegt dat ik daar goed zou passen en een Spaanse krant iets schrijft”, benadrukt Veerman.

Ook Mühren gaf in gesprek met Voetbal International aan dat Veerman goed bij Real Madrid zou passen. “Ik denk dat Joey kwaliteiten heeft, die niemand anders in Nederland heeft”, gaf hij aan.

“Wat kan Kroos, wat Veerman niet kan? De passes die Kroos geeft, geeft Veerman ook. Wat Kroos meer heeft, is ervaring. Laat Veerman maar schuiven. Crossballetjes, diepteballetjes, passes tussen de linies door; hij weet ze wel te vinden”, besloot Mühren.

