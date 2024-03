Joey Veerman maakt debuutgoal in Oranje, maar Duitsland maakt direct gelijk

Joey Veerman heeft Oranje al vroeg in de wedstrijd op voorsprong gezet tegen Duitsland. In de vierde minuut scoorde hij op aangeven van Memphis Depay, die profiteerde van een fout in de Duitse opbouw. Het is het eerste interlanddoelpunt voor de middenvelder van Oranje. Even later maakte Duitsland overigens al snel de 1-1.

Op de rechterflank veroverde Memphis sterk de bal, waarna hij het overzicht behield. Veerman sloot direct aan en werd aangespeeld op de rand van de zestien. De middenvelder van PSV nam de bal ineens uit de lucht en plaatste de bal in de linkerbenedenhoek: 0-1.

In de elfde speelminuut stelde Duitsland direct orde op zaken. Maximilian Mittelstädt schoot op aangeven van Jamal Musiala op fraaie wijze de 1-1 binnen.

Joey Veerman met zijn eerste doelpunt voor Oranje! Nederland komt snel op voorsprong tegen Duitsland. #DUINED pic.twitter.com/64xviZKTEa — NOS Sport (@NOSsport) March 26, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties