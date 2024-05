Joey Veerman en Luuk de Jong zingen in microfoon op kampioensfeest van PSV

Het kampioensfeest van PSV is in alle hevigheid losgebarsten. De spelers vieren de 25ste landstitel zondag onder meer samen met Joël Borelli, zo laat de Eindhovense artiest zien op zijn socialmediakanalen. Luuk de Jong zong het nummer Brabant van Guus Meeuwis en ook Joey Veerman nam de microfoon in handen.

De spelers van PSV vieren zondag uitbundig feest in de binnenstad van Eindhoven. Maandag trekt de hele selectie inclusief de staf vanaf 19:00 uur op een platte kar door de stad, waarna op het Stadhuisplein een huldiging zal plaatsvinden.

