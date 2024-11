Joep Schreuder zorgt met curieuze vraag tijdens interview voor verbijstering bij Ajax-middenvelder Kian Fitz-Jim

Kian Fitz-Jim was met zijn doelpunt tegen PSV (3-2 zege) andermaal belangrijk voor Ajax. Na afloop stond de middenvelder voor de camera bij de NOS, maar zijn interview met Joep Schreuder verliep niet helemaal vlekkeloos.

“Ik hoor steeds dat jullie trainer het heeft over attitude. Was that attitude good today, Kian?”, stelt Schreuder zijn vraag in het Engels aan Fitz-Jim. “Moet het in het Engels of Nederlands?”, reageert de middenvelder verbijsterd.

“De attitude was goed vandaag”, lacht Fitz-Jim het voorval weg. Schreuder suggereert vervolgens dat Ajax momenteel niet over echte sterspelers beschikt, maar dat de saamhorigheid de Amsterdammers naar een hoger niveau tilt.

“Ja, dat klopt denk ik wel”, bevestigt Fitz-Jim. “Wij zijn echt een team, zowel binnen als buiten het veld. De sfeer is gewoon heel erg goed en ik denk dat je dat ook wel terugziet op het veld.”

Fitz-Jim vindt dat Ajax verdiend heeft gewonnen van PSV. “Zij hadden wel meer balbezit, maar wij creëerden veel meer.” Schreuder haakt vervolgens in en stelt dat Ajax onderweg is om een soort ‘Mourinho-elftal’ te worden door het lage percentage balbezit en de weinige tegendoelpunten die de ploeg van Francesco Farioli krijgt.

“Ja, de trainer heeft gewoon echt iets anders erin gestampt”, zo luidt ook de conclusie van Fitz-Jim. “We proberen natuurlijk nog steeds dat Ajax-voetbal te spelen, maar de verdediging staat ook echt heel goed dit jaar. Ik denk dat het echt een mooi seizoen kan worden.”

Fitz-Jim is onder Farioli uitgegroeid tot een gewaardeerde kracht in het elftal van Ajax. Dat zag ook ESPN-analist Marciano Vink. “Hij was de hele wedstrijd aanspeelbaar en had oog voor anderen. Maar ook tussen de linies constant bezig. Het was niet voor niets dat Henderson hem constant zocht”, was hij zondag lovend bij Dit Was Het Weekend.