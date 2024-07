Jeroen Stekelenburg vangt vertraagde Ronald Koeman op: ‘Ik ga een hele rare vraag stellen’

Het Nederlands elftal is dinsdagavond met enige vertraging aangekomen in Dortmund. De Oranje-selectie zou de reis vanuit Wolfsburg per trein maken, maar strandde onderweg. Per vliegtuig vertrok de ploeg alsnog in de avond.

Koeman vond het ondanks alle hectiek een 'prima dag', zo vertelt hij tegen de NOS. "We zijn op tijd hier. Het is een hele korte reis geweest. Uiteindelijk korter dan dat het zou zijn met de trein. De spelers waren nog niet weg van het hotel."

Nog voordat de Oranje-selectie op het station kwam werd bekend dat de trein niet reed. "De spelers hebben toen 2,5 uur kunnen rusten in het hotel", vervolgt Koeman. "Tijd die ze anders in de trein hadden moeten rusten. Uiteindelijk denk ik dat het zelfs beter is om op deze wijze in Dortmund aan te komen."

"Of de stoom uit mijn oren kwam? Nee hoor. Ik ben daar heel relaxed in. Ik weet dat we zeer capabele mensen hebben die meteen schakelen. Het is anders als je daar zit en je moet wachten. De spelers hebben prima kunnen rusten. Dit zal niet van invloed zijn op de wedstrijd morgen."

Dan is Jeroen Stekelenburg nieuwsgierig. "Ik ga een hele rare vraag stellen, waarvan ik niet wist dat ik hem ooit zou stellen. Wat voor dier was het?", aldus de verslaggever van de NOS.

"Wat ik begrepen heb, had iemand het over een vogel", aldus Koeman. "Een vogel?", verbaast Stekelenburg. Koeman: "Ja, vreemd, maar helaas. Het is goed zo. Dit heeft totaal geen invloed op de wedstrijd tegen Engeland."

De treinreis stond voor 16:00 uur gepland, maar werd op het allerlaatste moment afgelast. Eerder op de dag werd in Wolfsburg de laatste training afgewerkt in aanloop naar de halve finale van woensdag.

