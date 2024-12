Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Jeremie Frimpong, die een wel heel luxe cadeau verlangt van zijn ploeggenoot Victor Boniface.

Hollanders zijn gierig, zo luidt het stereotype over de mensen in ons kikkerlandje. Toch zullen niet veel mensen in Nederland de financiële ruimte hebben om ruim honderdduizend euro te spenderen aan een horloge van Jean Patek Phillippe.

Zo ook Frimpong niet. In de kleedkamers van Bayer Leverkusen probeert de Oranje-international daarom maar om zijn teamgenoot Boniface ervan te overtuigen het peperdure klokwerk voor hem aan te schaffen.

Dat blijkt uit een Snapchat-verhaal van de Nigeriaanse aanvaller. "Ik moet deze voor je kopen?", vraagt Boniface aan zijn Nederlandse teamgenoot terwijl er op zijn telefoonscherm horloges van tussen de 84.000 en 144.000 euro te zien zijn.

Frimpong stemt in en wijst de aanvaller op zijn salaris bij die Werkself. "Ik zou hetzelfde voor jou doen. Jij bent mijn broer. Je bonus is top, dit stelt niks voor voor jou."

Boniface wil dan weten of Frimpong blij zal zijn als hij het luxespeeltje voor hem aanschaft. "Ja", antwoordt de vleugelverdediger resoluut. "Dan kan je slapen 's nachts?", vraagt de spits dan. "Dan slaap ik er zelfs mee om!", is het duidelijke antwoord. De talentvolle spits lijkt overstag te gaan. "Oké, geen probleem."