Jean-Paul Boëtius vindt eindelijk nieuwe club en krijgt direct rugnummer 10

Jean-Paul Boëtius heeft eindelijk een nieuwe club gevonden. De dertigjarige aanvallende middenvelder liep de afgelopen maanden bij meerdere Eredivisie-clubs stage, al kreeg hij bij onder meer Almere City FC en sc Heerenveen geen contract voorgeschoteld.

Nu heeft Boëtius tóch een club gevonden. Dinsdag meldt SV Darmstadt 98 via de officiële kanalen dat hij de medische keuring heeft doorstaan en dat hij gaat spelen met rugnummer 10. Het is niet bekendgemaakt tot wanneer zijn nieuwe contract loopt.

Darmstadt werkt zijn competitiewedstrijden af in de 2. Bundesliga. Het is niet voor het eerst dat hij in Duitsland speelt, want eerder stond Boëtius ook al onder contract bij Hertha BSC en FSV Mainz 05.

In november trainde Boëtius in Friesland wekenlang mee met het sc Heerenveen van Robin van Persie en hoewel hij daar een goede indruk maakte op zijn trainer en voormalig Feyenoord-ploeggenoot, bleef een contractvoorstel uit.

Begin januari dook Boëtius plotseling op bij Almere City én Willem II, al liep de tijdelijke samenwerking uiteindelijk op niets uit. Na een trainingsperiode bij Darmstadt heeft hij dus wel een contract gekregen.

“Ik ben dankbaar voor de kans en kijk enorm uit om voor deze club te spelen, zo vertelt Boëtiusin gesprek met de club. “De gesprekken met de verantwoordelijken liepen goed en zij erkenden dat Darmstadt voor mij de juiste stap was. Ik wil zo snel mogelijk het team gaan helpen.”

De ex-Feyenoorder, die ook voor FC Basel, KRC Genk, FSV Mainz en Hertha Berlin speelde, werd in juli schoon verklaard na een tweede kankerdiagnose. Gelukkig herstelde hij van de vreselijke ziekte.