Jean-Paul Boëtius krijgt twee weken om zich te bewijzen bij club uit de Eredivisie

Jean-Paul Boëtius is de komende twee weken op proef bij sc Heerenveen, zo communiceert de Friese club maandag via de officiële kanalen. De dertigjarige Rotterdammer krijgt van voormalig teamgenoot Robin van Persie de kans om zich te bewijzen tijdens trainingen.

Boëtius en Van Persie kennen elkaar goed. Het duo speelde negen officiële wedstrijden samen in Feyenoord 1. Daarnaast stonden de Rotterdammers gezamenlijk aan de aftrap bij Oranje tijdens een 2-0 nederlaag in en tegen Frankrijk.

Die interland, in maart 2014, was de eerste en laatste die Boëtius zou spelen namens Oranje. De rechtspoot zou in principe nog kunnen switchen van voetbalnationaliteit, om zo in aanmerking te komen voor Suriname.

Eerst hoopt Boëtius een contract te verdienen in Heerenveen. De aanvallende middenvelder, die ook op beide flanken uit de voeten kan, krijgt daar twee weken de tijd voor. Het lijkt erop dat Heerenveen rondom de interlandperiode een knoop wil doorhakken wat betreft een definitieve samenwerking.

Tien dagen geleden dook Boëtius plotseling op bij Feyenoord. In afwachting van een nieuwe werkgever kreeg hij van zijn jeugdliefde de kans om bij het beloftenelftal te werken aan zijn fitheid. Daardoor kon Boëtius eindelijk weer deelnemen aan groepstrainingen.

Boëtius wil dolgraag weer voetballer zijn. Begin augustus 2022 tekende hij een driejarig contract bij Hertha BSC, waardoor hij, na zijn overstap van FSV Mainz, actief bleef in de Bundesliga. Nog datzelfde jaar werd voor de eerste keer teelbalkanker ontdekt.

Zijn contract verviel in juli 2023 na de degradatie van Hertha uit de Bundesliga. Bijna anderhalf jaar nadat hij behandeld was voor teelbalkanker sloeg in maart 2024 het noodlot opnieuw toe. Boëtius meldde op Instagram dat de kanker was uitgezaaid naar de lymfeklieren en hij moest een aantal chemokuren ondergaan.

Begin augustus kwam Boëtius hoogstpersoonlijk met geweldig nieuws. De aanvaller is volledig genezen van kanker, zo gaf hij te kennen in De Oranjezomer. Nu geeft Van Persie hem de kans een contract in de Eredivisie te verdienen.