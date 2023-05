Jasper Cillessen wordt onbedoeld hoofdpersoon in Spaanse fraudezaak

Dinsdag, 16 mei 2023 om 15:41 • Laatste update: 16:00

Het Openbaar Ministerie (OM) in Spanje gaat onderzoek doen naar de transfers van Jasper Cillessen en Neto in 2019. De Oranje-international verhuisde van Barcelona naar Valencia, terwijl Neto de omgekeerde weg bewandelde. Nu blijkt dat beide clubs sjoemelden met de hoogte van de transfersom om hun verliezen te verdoezelen. Valencia telde 35 miljoen euro neer voor Cillessen, terwijl zijn Braziliaanse collega 26 miljoen kostte.

Barcelona en Valencia hadden de ruildeal op papier kunnen afdoen met negen miljoen euro, aangezien dat het verschil is tussen beide transfersommen. Door de som op te krikken, leek het echter alsof beide clubs er financieel beter voor stonden dan in werkelijkheid het geval was. Cillessen ging met zijn 35 miljoen euro de boeken in als een van de duurste doelmannen ooit. Alleen voor Ederson (40 miljoen), Gianluigi Buffon (52,9 miljoen), Alisson Becker (62,5 miljoen) en Kepa Arrizabalaga (80 miljoen) werd ooit meer betaald.

De zaak rond Cillessen en Neto kwam aan het rollen via Miguel Zorío. De voormalig vice-president van Valencia nam de beschuldiging op in een klacht aan de club, waarop het OM nu heeft besloten om een vooronderzoek in te stellen. Zorío richt zich in zijn aanklacht vooral op eigenaar Peter Lim, maar ook op president Layhoon Chan, voormalig president Amadeo Salvo en zaakwaarnemer Jorge Mendes.

Zorío wees in zijn schrijven op mogelijke bedrijfsmisstanden, valse boekhoudingen, oneerlijk bestuur, corruptie tussen individuen en tegen de staatskas. In de brief van het Openbaar Ministerie staat dat er in deze zaak al eerdere onderzoeksprocedures zijn geweest, maar dat er nog geen strafrechtelijk proces heeft plaatsgevonden. Het parket bevestigt dat eerder gedane onderzoeken worden meegenomen in het eigen onderzoek om 'zaken te verduidelijken en dubbel werk te voorkomen'.