18-jarigen schieten Liverpool naar kwartfinale van de FA Cup

Liverpool heeft zich woensdagavond geplaatst voor de kwartfinales van de FA Cup. In eigen huis was de ploeg van manager Jürgen Klopp met 3-0 te sterk voor Southampton. Lewis Koumas en Jayden Danns (tweemaal) waren verantwoordelijk voor de treffers. In de kwartfinale treft Liverpool Manchester United.

Klopp koos ervoor om het duel met flink wat jonge talenten te beginnen. Toch stonden er ook een aantal ervaren basisspelers aan de aftrap bij the Reds, waaronder voormalig Eredivisionisten Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Konstantinos Tsimikas.

Southampton, de nummer vier van de Championship, leek al heel vroeg in de wedstrijd op voorsprong te komen via Sekou Mara. Zijn treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Even later roken de bezoekers opnieuw aan de voorsprong, maar deze keer raakte Kamaldeen Sulemana de paal.

??-?? voor Liverpool! ?? Het is de avond van de jonkies! De 18-jarige Jayden Danns is de volgende die zijn bekerdebuut mag bekronen met een doelpunt! ??#ZiggoSport #EmiratesFACup pic.twitter.com/qVWIL0wdN5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 28, 2024

Liverpool kreeg niet veel grote kansen in de eerste helft, maar ging toch met een voorsprong de rust in. Debutant Koumas schoot vanaf de rand van het strafschopgebied in de korte hoek binnen: 1-0.

Twintig minuten voor tijd verdubbelde de thuisploeg de score. Opnieuw was het een achttienjarige die zijn eerste goal voor het eerste elftal van Liverpool maakte: deze keer was het invaller Danns.

Na balverlies op de eigen helft van Southampton zette Harvey Elliott het talent voor de keeper, en met een fraai wippertje rondde Danns af: 2-0 voor Liverpool.

Het slotakkoord kwam opnieuw van Danns. Vlak voor tijd trof Conor Bradley met buitenkant voet nog doelman Joe Lumley, maar de rebound was voor Danns: 3-0.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties