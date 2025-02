Jarige Davy Klaassen (32) krijgt daags na duel met Union Sint-Gillis wel heel bijzonder cadeau van Ajax

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Davy Klaassen, die vrijdag wel een heel bijzonder verjaardagscadeau kreeg van Ajax.

De 32-jarige middenvelder van de Amsterdammers moest het veld donderdagavond al na 25 minuten verlaten wegens een rode kaart. Klaassen maakte hands, veroorzaakte een penalty en zag die benut worden door Promise David: 0-2.

Ajax wist er met tien man een verlenging uit te slepen. Kenneth Taylor benutte in minuut 93 een strafschop en die goal was genoeg om over twee wedstrijden aan het langste eind te trekken.

Klaassen krijgt daags na het duel met Union Sint-Gillis twee keepershandschoenen cadeau van Ajax, zo laat hij zien op Instagram Stories. “Niet je gemiddelde verjaardagscadeau...”, schrijft de ervaren spelmaker bij de foto.