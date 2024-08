Vincent Janssen mag landgenoot met 3 interlands mogelijk snel verwelkomen bij Royal Antwerp

Royal Antwerp is bezig met de komst van Jaïro Riedewald, zo weet De Telegraaf zondag te melden. De 27-jarige ex-Ajacied is transfervrij na zijn vertrek bij Crystal Palace in juni.

Riedewald wordt in Antwerpen gezien als multifunctionele voetballer. De drievoudig Oranje-international kan als defensieve middenvelder uit de voeten, maar ook centraal en linksachterin weet hij zich te redden.

Royal Antwerp, waar Jonas de Roeck de opvolger is van de vertrokken trainer Mark van Bommel, is op zoek naar impulsen op het middenveld. Het heeft te maken met het aanstaande vertrek van nummer 6 Alhassan Yusuf.

Naast het hoogstwaarschijnlijke vertrek van Yusuf is ook collega-middenvelder Jurgen Ekkelenkamp inmiddels weg bij the Great Old. De aanvallende middenvelder tekende bij Udinese, een transfer waar zo'n vijf miljoen euro mee gemoeid was.

In Antwerpen spelen ondanks het vertrek van Ekkelenkamp nog wel de nodige Nederlanders. Vincent Janssen is al een tijdlang de eerste spits van de ploeg die twee seizoenen geleden kampioen werd.

Bovendien spelen ook Gyrano Kerk en Tjaronn Chery voor de ploeg die later op de zondag in actie komt tegen Sint Truiden. In de eerste twee competitiewedstrijden werd door Antwerp één keer gewonnen (0-1 bij Charleroi) en één keer verloren (1-2 tegen RSC Anderlecht).

Riedewald zou na Mandela Keita (vijf miljoen euro), de Argentijnse linksback Ayrton Cosya (2,3 miljoen euro), Chery en Denis Odoi (beiden transfervrij) de vijfde aanwinst zijn.