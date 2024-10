Jan van Halst is onder de indruk van Denzel Dumfries. De verdediger van het Nederlands elftal nam vrijdagavond tegen Hongarije de aanvoerdersband over van Virgil van Dijk na diens rode kaart, en kopte Oranje vervolgens nog naar een punt: 1-1.

Nederland had het vrijdagavond lastig in de Nations League-wedstrijd tegen Hongarije. Het elftal van bondscoach Ronald Koeman stond lange tijd op een 1-0 achterstand, en kwam tien minuten voor tijd ook nog met tien man te staan na de tweede gele kaart voor Van Dijk. Toch zorgde Dumfries met een rake kopbal nog voor een gelijkspel: 1-1.

“Het blijft toch een fenomeen”, aldus Jan van Halst een dag later over Dumfries bij Ziggo Sport. “Het blijft ook bijzonder dat hij zo weinig speelt bij Inter. Nu scoort hij uit een vrije trap, maar hij komt natuurlijk ook heel vaak bij die tweede paal als een soort derde spits opduiken. Wat wilskracht kan doen, hè?”

“En ook het juichen na afloop: níet juichen. Terug. We zijn met tien man, maar we gaan hier nog winnen. Zoiets straalt hij uit. En zo’n heel elftal kijkt daarnaar, dat zijn allemaal non-verbale signalen die je als aanvoerder, maar dat maakt bij hem niet uit, uitstraalt. Het is echt een voorbeeld.”

Van Halst zag dat Nederland het moeilijk had in Boedapest. “Het was verrekte lastig natuurlijk. Die Hongaren deden dat echt heel goed hoor. Je ziet wel eens verdedigende ploegen, maar zij deden het echt in extreme mate.”

“En als je dan heel kritisch gaat kijken, was het vooruit spelen, wat ze in de vorige twee interlands wel deden, gewoon minder. Het zat helemaal dichtgemetseld, maar desondanks waren er toch een paar momentjes waarbij ik dacht dat het wellicht had gekund.”

“Nu was het constant weer zo’n handbalwedstrijd. Dat viel me een beetje tegen, ja”, geeft de analist toe. “Net alsof het een beetje weg was, terwijl dit juist het leuke, verrassende en goede was van het Nederlands elftal in de vorige twee interlands. Dat was nu even minder.”