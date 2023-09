Jan van Halst verschijnt voor camera: ‘Dit komt heel hard aan’

Zondag, 24 september 2023 om 18:46 • Jeroen van Poppel

Jan van Halst is zondagmiddag voor de camera bij ESPN verschenen. De interim-algemeen directeur van Ajax keurt het gedrag van de supporters tijdens de gestaakte wedstrijd tegen Feyenoord (0-3 stand) ten stelligste af. Van Halst wilde geen woord kwijt over de sportieve crisis bij Ajax en over de mogelijke gevolgen voor directeur voetbalzaken Sven Mislintat.

Supporters van Ajax konden hun frustraties niet beheersen en gooiden eerst een plastic beker het veld op en daarna tot tweemaal toe vuurwerk. De wedstrijd werd vervolgens definitief gecanceld. "Een van de belangrijkste wedstrijden in het Nederlands voetbal is gestaakt", zegt Van Halst. "Dat is ernstig en daar is iedereen boos en teleurgesteld over. Ik loop net weg bij het crisisteam. Het belangrijkste is dat gasten, dat supporters op een veilige manier naar huis kunnen. Het leek nu redelijk te gaan, maar we zijn nog bezig om het te managen."

Van Halst begrijpt de fluitconcerten van de Ajax-fans. "Wij begrijpen de teleurstelling bij supporters enorm. Dit is een heel slechte start van het seizoen, er is een hoop gedoe rondom de club. Om dan dit gedrag te laten zien, dat keuren wij - natuurlijk - ten stelligste af. Blijkbaar werken de maatregelen die we in Nederland nemen, nog niet goed genoeg. Wij moeten er weer over gaan praten."

Hans Kraay junior probeert Van Halst een uitspraak over Mislintat te ontlokken. "Mijn hoofd staat er niet echt naar. Als je het niet erg vindt: ik moet zo terug naar het crisisteam. Ik begrijp je vraag heel goed. Hans, ik zie je zuchten en dat begrijp ik heel goed. Maar ik wil me beperken tot deze wedstrijd. Deze wedstrijd komt heel hard aan."