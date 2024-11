Jan Paul van Hecke onthult wat Pep Guardiola tegen hem zei na afloop van Brighton & Hove Albion - Manchester City

Jan Paul van Hecke heeft in gesprek met het Algemeen Dagblad verteld wat er werd besproken tijdens zijn onderonsje met Pep Guardiola na Brighton & Hove Albion - Manchester City van vorig weekend. De 24-jarige mandekker van the Seagulls geeft aan dat hij binnen, in de spelerstunnel, nog verder sprak met de Spanjaard.

Het werd zaterdagavond lang in beeld gebracht: Guardiola die Van Hecke toesprak nadat zijn ploeg had verloren van Brighton. De enkelvoudig international van het Nederlands elftal, die een goede wedstrijd speelde, trok met onder anderen Joël Veltman en Bart Verbruggen de 2-1 voorsprong over de streep en was in de absolute slotfase nog even betrokken bij een klein opstootje met Erling Haaland.

Dat was een van de dingen waar Guardiola naar verwees, vertelt Van Hecke. “Dat was een leuk gesprek: hij feliciteerde me met de overwinning en zei dat we goed hadden gespeeld. Daarna ging het over mijn laatste duel met Haaland, waarbij hij vond dat ik had moeten blijven staan.”

Klik op de tweet, dus niet op de video, om de video op X te bekijken.

“Ik heb geantwoord dat ik weliswaar naar de grond ging, maar ook gelijk weer opstond. Daar bleef het verder bij.” In de spelerstunnel ging het gesprek verder. “Daar hebben we nog even rustig verder gepraat.”

“Omdat het gesprekje op het veld vol in beeld was, vroeg iedereen ernaar. Medespelers maakten er grapjes over, iedereen wilde weten wat er precies was gezegd”, vervolgt de mandekker. “Maar Guardiola was ook heel complimenteus, hij zei dat ik een goede speler was. Dus ik vond het allang best.”

Van Hecke maakte inderdaad een goede indruk tegen the Citizens en hield Haaland grotendeels in bedwang. Toch wist de Noorse doelpuntenmachine te scoren, waardoor de Nederlander niet helemaal tevreden kan zijn. “Een paar jongens bij Oranje keken maandagavond voor de grap in mijn broekzak, of Haaland er zogenaamd nog in zat.”

“Maar ik moet wel kritisch zijn. We hebben gewonnen van Manchester City, maar Haaland heeft wél gescoord, dus helemaal in mijn broekzak zat hij nu ook weer niet. Het ging verder wel heel goed zaterdag. Ik heb lekker gespeeld en als je met 2-1 van Manchester City wint, krijg je automatisch veel complimenten.”